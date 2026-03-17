強風、豪雨、大雪 氣象機構：全美2億人面臨威脅

華府16日大雨，國會附近一群訪客站在屋簷下躲雨。(美聯社)

全美各地16日普遍天氣惡劣，西部的加州等地氣溫飆升，東岸華盛頓特區等地則有強風、豪雨、大雪，全美過半民眾面臨極端氣候威脅；氣象機構AccuWeather估計，共計2億餘人面臨威脅。

東部暴風雪迫使全美4000多航班16日被取消，大西洋岸中部各州許多學校因強風和龍捲風預報而提前放學。

密西根、威斯康辛和明尼蘇達州部分地區受暴風雪襲擊，夏威夷 則有暴雨淹沒房屋、沖毀道路。在華府，惡劣天氣導致出行困難，眾議院推遲投票，聯邦機構員工提前下班。紐約、芝加哥和亞特蘭大等全美大型機場16日延誤及取消的航班激增。

氣象局16日警告，導致中西部嚴重積雪的暴風雪系統正以極強風力向東岸逼近，可能產生路徑較長的強力龍捲風。

氣象局氣象學家本特利(Evan Bentley)說，強風是主要威脅，最大威脅區從馬里蘭州一直延伸到南卡羅萊納州北部邊緣，北卡州長史坦因(Josh Stein)敦促民眾在手機上啟用緊急警報功能，以因應時速可能超過70哩的陣風。

威斯康辛和密西根州部分地區16日早晨積雪已達2呎。密西根州北部可能迎來新一輪降雪和大風，積雪厚度逼近先前降雪量兩倍。

相對的，西部地區氣溫飆升。西南地區上空熱穹將使亞利桑納州本周氣溫飆升至華氏三位數，高溫提前報到。

加州多數地區如同夏季，舊金山灣區和沙加緬度(Sacramento)氣溫本周中期料將逼近華氏90度，AccuWeather氣象學家德波德溫(Dan DePodwin)說，這是西南地區從未見過的熱浪。

鳳凰城預計本周一連五天出現三位數高溫，創1988年3月以來紀錄。

夏威夷則暴雨成災，上周末持續暴雨引發山崩，房屋和農田被淹沒。茂宜島部分地區降雨量超過20吋，20年來未見。

至於美東，風暴恐帶來低溫。預報員警告，墨西哥灣 沿岸和佛州狹長地帶(Florida Panhandle)17日早上前體感溫度將降至冰點以下，東南部及阿肯色、俄克拉荷馬、路易斯安那州和德州部分地區將發布寒冷預報。冷鋒過後，北部地區降雨將轉為降雪，西維吉尼亞州中部的阿帕拉契山脈地區可能有大雪。