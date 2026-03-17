科州牛隻屠宰場近4000工人罷工 推漲肉價

JBS位於科州格里利的牛隻屠宰場3800名工人16日開始罷工。圖為工人手持「請不要光顧JBS」的標語牌。(美聯社)

全球最大的肉類加工公司JBS位於科州的牛隻屠宰場近4000工人16日罷工 ，這是40年來首次屠宰工人罷工，有可能造成牛肉供應短缺而推高價格。

美聯社報導，位於科州格里利(Greeley)的牛隻屠宰場Swift Beef Co. 3800名工人16日開始罷工，數百人清晨冒寒聚集在屠宰工廠外架設糾察線。

進口牛隻數量減少之餘，本地牛隻數量也降至數十年來的低水平，供應大減下，牛肉價格飆升至歷史新高，今次罷工行動若持續下去，可能進一步減少供應而推高價格。

部分人手持用英文和西班牙文寫著的「請不要光顧JBS」標語，也些人用西班牙高喊「huelga！」，即罷工之意。

工會指責，發動今次罷工是由於資方在合約談判期間，對工人作出報復及實施不公平作法。工會主席科多瓦(Kim Cordova)表示，99%的工人投票授權今次罷工。

JBS USA發言人理查森(Nikki Richardson)聲稱不少工人繼續上班，但未透露具體數字。理查森強調資方提出的合約方案公平合理，是工會一方中止談判，資方會根據需要將生產線暫時轉移到JBS旗下其他屠宰場。

工會反駁，原有合約15日屆滿前一天，資方拒絕談判要求。工會代表阿瓦洛斯(Leticia Avalos)批評資方不重視幫助他們賺取所有利潤的員工。

工會強調工人從事最艱苦、最危險的工作，理應獲得更高的工資和更好的醫療保健，然而JBS卻向工人收取最少1100元費用，說是抵消為確保工人安全而購買的個人防護裝備支出，此外年薪漲幅不到2%，低於科州的通膨率。

川普總統對主要牛肉出口國巴西加徵關稅，也抑制牛隻進口，美國牛隻數量降至75年來的最低點，1月1日的存欄量為8620萬頭，較上年同期下降1%。

這是1985年明州荷美爾(Hormel)肉類加工廠工人罷工以來，美國屠宰場發生的首次罷工。該次罷工持續一年多，其間更發生警察與工人暴力衝突。