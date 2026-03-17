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卡車駕照新規生效 禁臨時保護身分者 支持反對各持己見

編譯盧炯燊／綜合報導
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圖為一輛貨櫃車駛離加州奧克蘭港。(美聯社)
圖為一輛貨櫃車駛離加州奧克蘭港。(美聯社)

聯邦一項新規16日正式生效，只有臨時保護身分的移民，不能再獲得商用卡車駕照(CDL)，數以萬計的人將受影響，已經捉襟見肘的卡車司機行業更見人手緊絀，使貨物運輸業進一步受到打擊。

華盛頓郵報報導，自美國去年發生多起涉及非法移民卡車司機的嚴重致命事故後，川普政府採取新措施，在防止類似悲劇再次發生的同時，也進一步打擊非法移民。

新規定2月13日在「聯邦公報」刊登，30天後即3月16日正式生效，只有各種臨時保護身分的移民，包括尋求庇護者、難民及夢想生(童年入境暫緩遣返計畫，簡稱DACA) ，將不再獲得商業駕照(CDL)，無論他們是否擁有在美國工作的合法身分。

目前仍持有的仍可繼續持有，但到期時將會吊銷。

聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)統計，目前全美所有商業駕駛執照裡，其中5%是這類臨時身分的人所持有，為數約20萬人。

運輸部長達菲(Sean Duffy)強調，新規定是加強對商用卡車司機的管理，這使得約20萬非公民司機，將更難獲得商用駕駛執照的臨時許可(Learner’s Permits)及CDL。

一些行業協會表示，卡車是美國境內運輸貨物的主要方式，運輸量占全國貨運量70%以上，運載的從食品到各類物品、危險品都有。然而由於工時長、收入低、路況危險、長期離家，卡車司機流失率居高不下，因此只能依賴移民，隨著需求高且工作條件日益惡化，監管也日益放鬆。

近幾個月來，川普政府加強對移民卡車司機的打擊，包括運輸部提高對英文語言的要求，使數千名移民司機失去資格；同時更吊銷3000家駕駛訓練中心的認證資格，因為這些中心未能達到聯邦標準而亂發駕照。

儘管反對者指新規導致勞動力減少，運輸公司提高收費，最終推高美國消費者的物價，但代表超過13萬家小型貨運公司及獨立司機的行業協會，則支持這項規定，因為它將使公路更加安全。

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