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衛生部減少建議兒童接種疫苗卡關 「違反聯邦法律」

編譯陳韻涵／綜合報導
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聯邦法院16日暫時阻止衛生部減少建議兒童接種疫苗的措施。圖為衛生部長小羅勃．甘迺迪。(美聯社)
聯邦法院16日暫時阻止衛生部減少建議兒童接種疫苗的措施。圖為衛生部長小羅勃．甘迺迪。(美聯社)

波士頓聯邦法院16日暫時阻止聯邦衛生及公共服務部(HHS)減少建議兒童接種疫苗的措施，並指衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)重組「預防接種諮詢委員會」(ACIP)時，可能違反聯邦程序。

美聯社報導，小甘迺迪今年1月宣布一項命令，計畫終止對所有兒童接種多項疫苗的廣泛建議，包括流感、輪狀病毒(rotavirus)、A型肝炎、B型肝炎、部分腦膜炎，以及呼吸道融合病毒(RSV)等疫苗。

多個權威醫療機構警告，若減少這些建議，可能削弱對至少六種疾病的公衛防護力。

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)及其他醫療機構7月在波士頓聯邦法院提告，要求法院阻止政府縮減兒童疫苗接種的建議；訴訟最初聚焦小甘迺迪決定停止建議多數兒童與孕婦接種新冠疫苗，隨後改為要求法院審查政府對聯邦疾病防治中心(CDC)獨立機構「預防接種諮詢委員會」(Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP)改組的決策。

ACIP負責向公衛官員提出建議，決定哪些疫苗應推薦給醫師與病患。

小甘迺迪就任衛生部長前，即以反疫苗立場著稱；他去年解雇ACIP全部17名成員，並改組為一個新小組，其中包括多名反疫苗人士。

前總統拜登提名的承審法官墨菲(Brian E. Murphy)裁定，小甘迺迪重組ACIP的決定「很可能違反聯邦法律」，因此下令暫停所有相關任命，以及新ACIP所做的決策。

衛生部對墨菲的裁決表示不滿，發言人尼克森(Andrew Nixon)表示：「衛生部期待這位法官的裁決被推翻，就像他過去試圖阻止川普政府的其他努力一樣。」

聯邦法院做出裁決後，ACIP原訂本周召開的會議已延期，議程原計畫討論新冠肺炎疫苗等多項公衛議題。

美國兒科學會主席瑞辛(Andrew Racine)表示，政府的決定讓許多人感到困惑，因為醫生團體、公衛組織和許多州仍推薦接種已獲准的疫苗；多個醫生團體表示，政府的改變缺乏充分科學證據支持，建議醫師和患者遵循先前的接種指南或諮詢醫師的建議。

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