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黃仁勳：推論時代來臨 Nvidia晶片商機到2027年達兆元

編譯廖振堯／綜合報導
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Nvidia執行長黃仁勳16日在GTC上演講提到AI晶片時，台上出現各式機器人。(美聯社)
Nvidia執行長黃仁勳16日在GTC上演講提到AI晶片時，台上出現各式機器人。(美聯社)

Nvidia(輝達，另譯英偉達)的GPU技術大會(GPU Technology Conference，GTC)16日在加州聖荷西揭幕，該公司表示到2027年其人工智慧(AI)晶片的商機至少達到1兆元，執行長黃仁勳致力於鞏固「推論運算」(inference computing)領域之地位，並揭露專注於推論的架構及產品。

路透報導，Nvidia去年10月成為首家市值突破5兆元的公司後，市場開始質疑其增長，投資人也不確定Nvidia將利潤重新投入AI生態系統的計畫是否會有回報。2月財報會議中提到2026年其Blackwell和Rubin AI晶片將帶來5000億元商機的說法，如今已提高到1兆元，再加上黃仁勳公布的新計畫，緩解了部分擔憂。

Nvidia的繪圖處理器(GPU)面臨中央處理器(CPU)、Google等公司開發的客製化處理器更激烈的競爭。Nvidia的晶片一直主導AI的「模型訓練」過程，OpenAI、Anthropic、Meta等公司花費了數千億元購買晶片以訓練AI模型後，這是過去幾年的焦點，然而這些公司正轉為服務數億使用這些AI系統的用戶，也因此黃仁勳表示，「推論的轉折點已經到來，且需求持續攀升。」

黃仁勳表示，推論(即AI系統回答問題或執行任務的過程)將分為兩個步驟。Nvidia的Vera Rubin晶片將處理第一步，稱為「預填」(prefill)，即將用戶的請求從人類語言轉換為AI電腦使用的「代幣」(tokens)語言。整合Groq語言的新晶片Groq 3 LPU(語言處理單元)則處理第二個「解碼」(decode)階段，由AI提供用戶正在尋找的答案。這款推論晶片將由南韓三星代工，預計下半年出貨。

從訓練轉為推論的走勢，也推動了CPU需求，且愈來愈被視為部署AI模型時替代輝達GPU的可行選擇，CPU市場目前由英特爾(Intel)主導。黃仁勳在展示新款Vera CPU時表示，「我們正單獨銷售大量的CPU，這肯定會成為我們一項價值數十億元的業務。」

黃仁勳還展示了「費曼」(Feynman)世代的路線圖，列出計畫納入該平台的各種晶片，如AI處理器和多款網路晶片，費曼架構預計於2028年推出，排在Rubin Ultra晶片之後。

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