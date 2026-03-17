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證交會擬取消企業季報 允許公司自行選擇一年兩報

編譯莊瑞萌／綜合報導
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根據知情人士透露，美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)正研擬提案，擬取消企業必須每季公布財報的規定，改為允許公司自行選擇一年僅公布兩次財報。

華爾街日報(WSJ)報導，知情人士指出，監管機構最快可能在下個月發布該提案。為了進行準備，監管機構已與各大交易所官員展開會談，討論可能需要調整的相關規則。提案一旦公布，將進入公開意見徵詢期，通常至少為30天，之後再由證交會進行表決，最後該政策是否能順利實施仍有待觀察。根據規劃，新制度並非全面取消季報，而是將「每季公布財報」改為選擇性，企業可自行決定是否維持每一季揭露。

推動半年報制的聲音於去年底開始出現，「華爾街日報」去年9月報導，「長期股票交易所」(Long-Term Stock Exchange)曾向證交會請願取消企業季報要求，隨後數日內，川普總統與證交會主席艾特金斯(Paul Atkins)均對此構想表示支持。

美國上市公司在過去50多年來，一律維持每三個月報告一次業績的傳統；川普在第一任期內曾簡短探討過改為半年報的可能性，但當時並未取得進展。支持減輕財報頻率的人士認為，此舉有助於提振美國日益減少的上市公司數量。企業普遍指出，上市後須負擔繁瑣而且成本高昂的資訊揭露與行政作業，是決定選擇維持私有化的重要原因之一。不過，減少公布財報頻率的提案預料將遭投資人反對，反對者認為，定期且頻繁的財務揭露有助維持市場透明度，是投資決策的重要依據。

國際上，歐洲上市公司自2013年起已不再強制要求季度財報，英國也在約十年前取消相關規定，但仍有不少企業選擇持續按季公布業績表現。

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