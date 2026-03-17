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與中國別苗頭 Nvidia支持新創 聯手南韓建AI模型

記者顏伶如／綜合報導
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黃仁勳旗下的晶片龍頭Nvidia支持一家人工智慧初創公司，將為南韓數據中心投資數十億元，以便跟中國互別苗頭。(美聯社)
黃仁勳旗下的晶片龍頭Nvidia支持一家人工智慧初創公司，將為南韓數據中心投資數十億元，以便跟中國互別苗頭。(美聯社)

華爾街日報16日獨家報導，晶片龍頭Nvidia(輝達，另譯英偉達)支持的一家人工智慧(AI)初創公司，將為南韓數據中心投資數十億元，以便跟中國互別苗頭；這項協議凸顯了川普政府如何利用AI晶片與模型做為外交工具，增強美國盟友的實例，川普政府已經跟阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯簽署類似協議，也承諾要協助更多國家取得AI技術。

報導指出，這家初創公司將與南韓合作夥伴一同建立AI模型，讓川普政府希望透過向全球輸出美國科技來對抗中國的計畫加快發展。

政府官員及公司主管說，谷歌(Google)DeepMind AI實驗室前任研究員創立、成立迄今僅兩年的Reflection AI公司，目前正與韓國新世界集團(Shinsegae)合作興建一座數據中心。

這座數據中心將成為南韓驅動AI模型的規模最大設施之一，耗電量達到250兆瓦(megawatts)，大約相當於一座美國小型城市的用電量。

官員表示，Reflection將針對韓語與韓國文化研發量身訂做的AI模型。知情人士說，這筆交易涉及十億計數的投資，但未提供確切數字。

官員說，這座數據中心使用的數萬晶片將由Nvidia提供。Nvidia不僅是Reflection的投資者，也是美國政府AI輸出計畫的核心。

Reflection的合作計畫16日在舊金山一場活動中宣布，商務部也為專門負責美國技術出口的新成立辦公室揭幕。

Reflection執行長拉斯金(Misha Laskin)接受採訪時說，開源模型(open models)是附隨基礎設施的特洛伊木馬，包括晶片、軟體和應用程式。拉斯金說，公司正致力於防止其他國家對於中國基礎設施產生依賴。

Reflection得到川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)擔任合夥人的風險投資公司1789 Capital支持，小川普跟新世界集團會長、三星集團(Samsung)創辦人之孫鄭溶鎮(Chung Yong-jin)交情匪淺。

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