批媒體報導伊朗戰事不實 FCC主席揚言撤照

聯邦通訊委員會主席卡爾警告電視媒體，要正確報導伊朗戰爭。(路透)

隨著伊朗戰爭進入第三周，聯邦通信委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)在X平台上發文指責新聞媒體「散布謠言和扭曲新聞」，認為伊朗戰爭相關報導似乎存在自由派偏見，警告他們在執照換發前改正。卡爾此舉引來兩黨部分議員反彈。

紐約時報報導，卡爾發文寫道：「法律條文很明確：廣播公司必須以公眾利益為導向，否則將被吊銷執照…坦白說，改變做法也符合他們自身的商業利益，因為大眾對傳統媒體的信任度已跌至僅9%的歷史新低，收視率慘淡…重建大眾對媒體的信任非常重要，因為媒體已經背負了假新聞的惡名。」

文中還轉貼了川普 總統在「真實社群」(Truth Social)發文的截圖，川普痛批「假新聞媒體」又一次故意發布誤導性標題，聲稱五架加油機在沙烏地阿拉伯機場被擊落，無法出動。事實上，該基地幾天前確實遭到襲擊，但這些飛機並沒有被擊落或摧毀，五架飛機中有四架幾乎毫髮無損，已經恢復使用。另一架受損稍重，但很快也能重新投入戰鬥。川普點名紐約時報、華爾街日報，「以及其他一些低劣的報紙和媒體，實際上是想讓我們輸掉這場戰爭。」更斥是「一群病態且精神錯亂的人，根本不知道自己對美國造成了多大傷害。」

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)也持類似觀點，在12日的新聞發布會抨擊有線電視新聞網(CNN)關於中東戰爭的報導。卡爾接管FCC以來，多次提出可能因各大電視網的節目製作決策而吊銷其執照。1934年「傳播通訊法」(Communications Act)明確禁止政府利用監管手段進行審查。

共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)15日駁斥卡爾的言論，表示堅定支持憲法第一修正案，「我不喜歡政府權力過大，無論執政者是誰…我寧願聯邦政府盡可能不去干預私營部門。」

加州州長紐森(Gavin Newsom)稱卡爾公然違憲；亞利桑納州民主黨參議員凱利(Mark Kelly)則稱其為FCC的越權行為。麻州民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)更直批「這完全是獨裁者的慣用伎倆」。