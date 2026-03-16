曾幫客戶獲川普特赦 說客因勒索50萬元遭起訴

曾幫助客戶獲得川普總統特赦的職業說客納斯，因涉嫌勒索50萬元遭聯邦檢察官起訴。(Joshua Nass領英網頁)

法院文件顯示，紐約聯邦檢察官逮捕並起訴一名職業說客，指控他企圖勒索前客戶與其兒子50萬元。這名說客曾代表一家養老院 充當說客，這名養老院的經營者最近才獲得川普 總統的特赦。

紐約東區聯邦檢察官辦公室指出，現年34歲的南卡羅來納男子納斯(Joshua Nass)14日遭布魯克林治安法官起訴，被控企圖敲詐勒索。納斯獲淮以500萬元交保，如果罪名成立，他可能面臨最高20年的監禁。

法庭文件指出，從今年1月開始，納斯招募政府所稱的「秘密證人」，並且同意支付一筆費用，以迫使他的前客戶及其子償還他所聲稱積欠的服務費。

聯邦調查局紐約分局助理局長小巴納克爾(James Barnacle Jr.)發布新聞稿表示：「納斯沒有盡責地為客戶服務，反而是選擇雇用打手敲詐勒索，」他說：「聯邦調查局的首要任務就是打擊暴力犯罪和敲詐勒索。」

根據1月15日提交給眾議院和參議院 的聯邦遊說表顯示，納斯以電子方式簽署該表，在2025年最後三個月將施瓦茨(Joseph Schwartz)列為客戶。遊說表顯示，納斯創立的遊說公司在這段期間獲得約10萬元收入，其遊說內容包括「爭取總統赦免」。

根據了解，施瓦茨於2025年11月獲得川普總統的特赦。施瓦茨曾於2024年在聯邦法院認罪，承認參與一起涉及他所設養老院的就業稅欺詐案，該案牽涉金額達3800萬元。施瓦茨是本部設於新澤西州的天際線管理集團(Skyline Management Group)負責人。

聯邦檢察官辦公室則是指出，納斯於2025年12月同意向其客戶提供遊說服務。該客戶簽署了一份協議，約定支付納斯60萬元作為服務費。客戶的兒子承諾幫助支付10萬元，但隨後表示無力支付剩餘款項，並要求「分期付款」。納斯認為這是一種「侮辱」。納斯於是與證人商討如可討回客戶所欠款項，包括毆打客戶兒子與將客戶蒙面丟入汽車進行威脅。