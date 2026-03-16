調查發現：醫療費攀升 民眾縮衣節食 用來支付醫療帳單

調查顯示，約33%民眾去年為支付醫療費用，被迫削減食物或其他日常開銷，凸顯醫療成本與生活費上漲壓縮家庭預算。圖為田納西州一名婦人收到的一疊醫院帳單。(美聯社)

醫療費用持續攀升，對美國家庭財務造成沉重壓力。蓋洛普(Gallup)最新調查顯示，約33%民眾去年為支付醫療費用，被迫削減食物、水電或其他日常開銷，凸顯醫療成本與生活費上漲壓縮家庭預算。

路透12日報導，非營利組織「西部健康政策中心」(West Health Policy Center)與蓋洛普於2025年6月至8月間在全美50州及華府，調查近2萬名成年人；結果顯示，33%的受訪者表示至少曾為支付醫藥費而做出一次財務取捨，如少買食物、延繳水電費或削減其他生活支出。

民調機構換算，全美至少8200萬人曾為醫療帳單犧牲其他開銷。

調查指出，缺乏醫療保險 的族群承受的壓力最大；在無保險受訪者中，多達62%的人表示曾為醫療費用做出財務犧牲，其中32%的人甚至曾借錢支付醫療費，另有24%坦承會延長原本藥物的使用時間，以減少藥品支出。

就算是有醫療保險的受訪者，也有接近30%的人曾因醫療費用而縮衣節食。

研究另發現，低收入與弱勢族群最可能被迫壓縮基本生活開支，而即使是中產階級家庭，仍有約11%表示曾為醫療費用作出取捨。

西部健康政策中心總裁勒希(Tim Lash)表示，「當所有收入等級的家庭都被迫在醫療費用與繳交暖氣或電費之間抉擇時，這就不再是個人預算問題，而是制度性失敗。」

此外，研究指美國社會的健康狀況並未隨醫療支出增加而改善，反而出現更多問題。勒希說：「我們發現，人們通報罹患代謝疾病、憂鬱症與焦慮症的比例其實更高。整體而言，美國社會沒有變得更健康，反而有愈來愈多人生病，而醫療照護成本卻持續攀升。」

蓋洛普另一項調查也顯示，高昂醫療費用正影響美國人的人生規畫。

此民調去年10月至12月訪問5660名成人，結果發現許多人因醫療支出壓力，在過去四年延後購屋等重大人生決策；另有約9%受訪者因醫療費用推遲退休計畫，而因醫療成本延後轉職的比例更高，約為前者的兩倍。

分析指出，美國人的醫療支出在經濟合作發展組織(OECD)成員國中居冠，但平均壽命等多項健康指標表現，卻落後其他已開發國家。