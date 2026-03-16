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佛州出航 公主號郵輪海上爆病毒 百人上吐下瀉

編譯彭馨儀／綜合報導
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「星辰公主號」郵輪上周的加勒比海航程爆發諾羅病毒感染，有153人出現上吐下瀉症狀。(公主郵輪公司官網)
「星辰公主號」郵輪上周的加勒比海航程爆發諾羅病毒感染，有153人出現上吐下瀉症狀。(公主郵輪公司官網)

聯邦疾病防治中心(CDC)宣布，公主郵輪公司(Princess Cruises)旗下的「星辰公主號」(Star Princess)上周航行到加勒比海時，有104名乘客和49名船員共153人感染諾羅病毒，上吐下瀉。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，「星辰公主號」7日從佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)出發，展開為期8天的航程，途經加勒比海，停靠宏都拉斯、貝里斯(Belize)和墨西哥里維埃(Riviera)，最終返回佛州，原計畫於14日結束，但是11日在從貝里斯駛往科蘇梅爾島(Cozumel)，公主郵輪向CDC通報，乘客和船員主要出現腹瀉和嘔吐，這是俗稱「腸胃炎」(stomach bug)感染最常見症狀。

公主郵輪向CDC報告，他們已進行額外的清潔和消毒工作。CDC也表示，船員們採集出現症狀者的糞便樣本進行檢測，並將患病乘客和船員隔離，直到他們能夠下船，CDC人員也將上船調查。

CDC才剛進行「船舶衛生計畫」(Vessel Sanitation Program)，要預防和控制郵輪爆發腸胃疾病。

CDC表示，諾羅病毒透過與他人直接接觸、食用被病毒汙染的食物和飲料，以及接觸被汙染的表面傳播，透過對物體表面進行消毒和勤洗手，可預防諾羅病毒感染。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，大型郵輪集體感染諾羅病毒，時有所聞。荷美航運(Holland America)旗下郵輪去年底從羅德岱堡出發後，80多人感染諾羅。

今年2月，「麗晶七海郵輪」(Regent Seven Seas)從邁阿密駛往檀香山(Honolul)途中，27人感染不明原因的腸胃病。

「星辰公主號」載有4307名乘客，原訂返回羅德岱堡後，開始新航程，並於15日晚上前往巴哈馬的公主島。

星辰公主號有一個透明穹頂，覆蓋音樂廳及30家酒吧和餐廳，去年10月從歐洲首航。影帝馬修麥康納(Matthew McConaughey)和妻子卡蜜拉(Camila McConaughey)為這艘郵輪舉行命名儀式。

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