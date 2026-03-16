我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

財富轉移 40兆元流向全美年長遺孀

編譯林聰毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新研究顯示，全美喪偶年長女性將繼承高達40兆美元的財富。(美聯社)
最新研究顯示，全美喪偶年長女性將繼承高達40兆美元的財富。(美聯社)

最新研究顯示，在當前的「財富大轉移」浪潮中，預估54兆美元的財富流向配偶，其中40兆美元將流向嬰兒潮世代及更年長的女性，勢將牽動財富管理商機。

美國疾病管制與預防中心(CDC)的數據顯示，截至2024年，全美男性的平均壽命為76.5歲，女性則為81.4歲。到了65歲時這種差距就會縮小，男性在65歲時的平均餘命還有18.4年，達到83.4歲，女性的平均餘命則有20.8歲，達到85.8歲。

由於男女壽命差異，女性預計將繼承多數男性配偶所遺留下來的財富。Cerulli合夥公司的研究指出，2024-2048年將有124兆美元財富，主要傳承自嬰兒潮世代(1946至1964年出生)及更年長的世代。

Cerulli指出，估計約54兆美元將留給失去另一半的配偶，其中95%將流向喪偶女性。

研究還顯示，在這54兆美元中，40兆美元將流向嬰兒潮世代或更年長的喪偶女性。ELA金融集團的合夥人兼理財顧問、註冊理財規畫師馬歇爾說，這些繼承大筆財富的年長婦女最好確保自己至少掌握一些理財基本知識。

世報陪您半世紀

上一則

「身高超過2公尺」大腳怪現蹤？ 俄亥俄州6天內7人目擊

下一則

「捐贈誓言」今被富豪們棄如敝屣 資本主義又當道

延伸閱讀

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍第8…他重回台灣榜首

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍第8…他重回台灣榜首
聲請破產者變多 美國人五項恐慌財務現況你有嗎？

聲請破產者變多 美國人五項恐慌財務現況你有嗎？
每7人就有1人骨鬆 女性增3.37倍死亡風險 醫籲三招保骨齡

每7人就有1人骨鬆 女性增3.37倍死亡風險 醫籲三招保骨齡
退不退休或許兩難 專家：無論如何都要做這件事

退不退休或許兩難 專家：無論如何都要做這件事

熱門新聞

加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

不可不知的社安金五項強制規定

2026-03-13 10:53
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
極右派聯邦眾議員奧格斯提案改革移民法，對美國移民制度做出數十年來規模最大的調整。（美聯社檔案照）

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

2026-03-13 08:55
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
國土安全部11日宣布重新啟動「全球入境計畫」(Global Entry)，讓預先獲得批准的低風險旅客付費使用快速通道，節省在機場入境時間。(歐新社)

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

2026-03-11 20:13

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘