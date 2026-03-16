財富轉移 40兆元流向全美年長遺孀

最新研究顯示，全美喪偶年長女性將繼承高達40兆美元的財富。(美聯社)

最新研究顯示，在當前的「財富大轉移」浪潮中，預估54兆美元的財富流向配偶，其中40兆美元將流向嬰兒潮世代及更年長的女性，勢將牽動財富管理商機。

美國疾病管制與預防中心(CDC)的數據顯示，截至2024年，全美男性的平均壽命為76.5歲，女性則為81.4歲。到了65歲時這種差距就會縮小，男性在65歲時的平均餘命還有18.4年，達到83.4歲，女性的平均餘命則有20.8歲，達到85.8歲。

由於男女壽命差異，女性預計將繼承多數男性配偶所遺留下來的財富。Cerulli合夥公司的研究指出，2024-2048年將有124兆美元財富，主要傳承自嬰兒潮世代(1946至1964年出生)及更年長的世代。

Cerulli指出，估計約54兆美元將留給失去另一半的配偶，其中95%將流向喪偶女性。

研究還顯示，在這54兆美元中，40兆美元將流向嬰兒潮世代或更年長的喪偶女性。ELA金融集團的合夥人兼理財顧問、註冊理財規畫師馬歇爾說，這些繼承大筆財富的年長婦女最好確保自己至少掌握一些理財基本知識。