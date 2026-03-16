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去年50大慈善捐贈者 彭博連3年榜首

編譯周芳苑／綜合報導
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曾任紐約市長的財經媒體大亨彭博，去年共捐贈43億元，連續第三年榮登全美慈善捐款榜首。(美聯社)
曾任紐約市長的財經媒體大亨彭博，去年共捐贈43億元，連續第三年榮登全美慈善捐款榜首。(美聯社)

慈善紀事報(Chronicle of Philanthropy) 2025年「慈善五十」排行榜(Philanthropy 50)出爐，曾任紐約市長的財經媒體大亨彭博(Michael Bloomberg)連續第三年榮登榜首，去年共捐贈43億元，支持藝術、教育、環境、公共衛生以及市政管理改善計畫。

微軟創辦人蓋茲的2025慈善捐款全美排名第二。(美聯社)
微軟創辦人蓋茲的2025慈善捐款全美排名第二。(美聯社)

微軟共同創辦人艾倫的2025慈善捐款全美排名第三。(美聯社)
微軟共同創辦人艾倫的2025慈善捐款全美排名第三。(美聯社)

緊跟在彭博之後另有三人捐贈額超過10億元。排名第二的是微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)，捐贈37億元給蓋茲基金會(Gates Foundation)；排名第三的是微軟共同創辦人艾倫(Paul Allen)，留下31億元遺產成立基金會專研科學技術；排名第四是股神巴菲特(Warren Buffett)，捐贈13億元給四個家族基金會，支持一系列公益事業。

「慈善50強」2025年慈善捐款總額224億元，中間值為1.05億元。

多數捐款來自金融業，共20位慈善家捐贈41億元；其次是科技業，共12位科技界人士捐款100億元；房地產業排名第三，4位捐贈者捐款4.667億元。

紐約州、加州捐贈者最多，這兩州非營利組織收到的捐款也最多。

許多捐贈者認為投身慈善事業意義非凡；排名34的喬恩和明迪·格雷夫婦(Jon and Mindy Gray)去年捐款6360萬元，支持BRCA基因突變相關的遺傳性癌症研究並幫助紐約市年輕人，每年為10名紐約市學生提供獎學金，資助就讀傳統黑人大專院校。

富裕人士未必願意慷慨捐贈。富比士雜誌400富豪排行榜(Forbes 400)僅19位美國富豪躋身「「慈善五十」名單。

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻史考特(MacKenzie Scott)是知名慈善家，並未出現在「慈善五十」排行榜上；她2020年以來對慈善機構捐贈約260億元，捐款金額可能足以躋身榜單，但她本人和她的代表都拒絕透露向受贈機構捐贈多少錢。

至於慈善捐款的去處，基金會、捐贈者建議基金(donor-advised fund)以及大學是最大受益者；此外，也有多元化的專業捐贈，科學技術領域去年獲30億餘元捐款、醫療保健和醫學研究領域獲15億元捐款、體育運動領域獲8.71億元捐款。

耐吉聯合創辦人奈特夫婦2025慈善捐贈5億元。(美聯社)
耐吉聯合創辦人奈特夫婦2025慈善捐贈5億元。(美聯社)

耐吉(Nike)聯合創辦人奈特夫婦(Phil and Penny Knight)捐贈5億元用於癌症研究和治療。

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