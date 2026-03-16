「捐贈誓言」今被富豪們棄如敝屣 資本主義又當道

2010年，「股神」巴菲特 與比爾蓋茲共同發起「捐贈誓言」(Giving Pledge)行動，承諾無論在有生之年或去世後捐出至少一半的淨資產投入慈善事業。當年簽署捐贈誓言蔚為風潮，許多富豪都認為回饋社會、支持蓋茲基金會的優先目標如教育、全球健康、性別平等是十分重要的事。然而如今億萬富翁們正在抵制甚至反悔捐贈誓言，走向更貪婪的資本主義觀點。

紐約時報報導，2011年時巴菲特與蓋茲已招攬到數十人簽署捐贈誓言，他們還一同到白宮接受前總統歐巴馬 的大肆讚揚。然而時代精神變化得很快，研究捐贈誓言的社會學家霍瓦斯(Aaron Horvath)比喻這好像是2010年代的時間膠囊，「感覺很老派，億萬富翁現在都覺得可以低調繼續賺錢，不必再忍受這種慈善家家酒了。」

近年來，簽署者數量急劇下降。在「捐贈誓言」推出的頭五年共有113人簽署，接下來五年有72人簽署，再接下來五年43人簽署，其中2024年更只有4人簽署。去年算是相對成功的一年，共有14人簽署。參與門檻並不高，只需同意發布新聞稿、在基金會網站上公開一封關於捐贈承諾的信；至於實際捐贈其實沒有任何強制執行機制，巴菲特一開始就這只是一項「道德承諾」。

現今許多崛起的億萬富翁都對慈善事業不屑一顧，認為慈善只不過是公關手段之一。在這種世界觀中，富豪認為真正的回饋方式是取得商業成功來回報美國經濟，如馬斯克 (Elon Musk)便曾表示他的企業「是慈善的」。一些追求影響力的富豪找到更直接的途徑，也就是在選舉上砸錢。

長期批評蓋茲的PayPal創辦人提爾(Peter Thiel)在一次採訪中透露曾私下勸說大約十幾位簽署捐贈誓言的富豪取消，「我交談過的大多數人都至少後悔簽署了誓言…我強烈勸阻新的人簽署，然後委婉地鼓勵已簽署的人取消。」他自己的慈善理念以營利企業為中心，他的基金會則主要資助輟學創業的人。

此外，蓋茲的公眾形象也因其捲入艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的醜聞而急劇惡化；加上蓋茲基金會本身也已淡出政壇，其關注的全球健康等事業遭到了川普政府的無情攻擊，捐贈誓言似乎也成為一句過時的口號。