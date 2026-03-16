我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

「身高超過2公尺」大腳怪現蹤？ 俄亥俄州6天內7人目擊

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄亥俄州近期傳出有大量民眾目擊「大腳怪」；示意圖。(unsplash／Darren Halstead)
俄亥俄州近期傳出有大量民眾目擊「大腳怪」；示意圖。(unsplash／Darren Halstead)

俄亥俄州近期傳出有大量民眾目擊「大腳怪」（Bigfoot），甚至短短6天內就出現7起目睹事件，其中1名女子描述自己看見這隻身高達到約6.5英呎（約2公尺）、身體為棕色的生物，消息一出引來不少熱中神祕學的人士關注。

福斯新聞報導，致力於收集目擊大腳怪的組織「大腳怪協會」（Bigfoot Society）指出「在3月6日至10日期間，收到了6份獨立的目擊報告，地點位於克利夫蘭東南部的曼圖亞（Mantua）和加勒茨維爾（Garrettsville）附近的林地」，並稱「美國各地都有人目擊過大腳怪，這很正常，但短短幾天內在單一區域內出現多起目擊事件就不正常了」。

根據「大腳怪協會」提供的資料，已知的目擊事件包括：

3月6日：目擊者看到1個棕色、約9英尺（約2.74公尺）高的身影。

3月7日：目擊者看到1個棕色、約8英尺（約2.43公尺）高的身影，另外還看到疑似腳印和聽到低沉的「咕嚕聲」。

3月9日：目擊者看到1個黑色、約8英尺高的身影。

3月9日：另1位目擊者看到1個黑色、約10英尺高（約3.04公尺）的身影，且伴隨著濃重的麝香味。

3月9日：又1名目擊者稱自己透過窗戶、看到屋外有個棕色、約6英尺（約1.82公尺）高的身影。

3月10日：目擊者看到1個約8到10英尺高的「巨大黑色影子」，且看起來不像熊。

▲ 影片來源：x平台＠bigfoot_society（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

其中1起案例中，有名女子宣稱自己晚間駕車時，在史翠茲伯勒市（Streetsboro）的馬路上看見高約6.5英呎（約2公尺）、身形消瘦的棕色生物，且當時距離近到車上的女兒「伸手就能碰到」。

「大腳怪協會」敦促民眾提高警惕，並稱「如果你在這個區域，請睜大眼睛，最好把門鎖好，因為附近可能就有大腳怪出沒」，但該協會尚未公佈與這些目擊事件相關的照片、影片或經獨立核實的實體證據，因此真實性有待證實。

神秘大腳怪現蹤！美國6天內7人目擊　她曝「身高超過2公尺」

TVBS新聞網

世報陪您半世紀

上一則

「狸想世界」蟬聯周末賣座冠軍 「記憶中的他」超預期

下一則

財富轉移 40兆元流向全美年長遺孀

熱門新聞

加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

不可不知的社安金五項強制規定

2026-03-13 10:53
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
極右派聯邦眾議員奧格斯提案改革移民法，對美國移民制度做出數十年來規模最大的調整。（美聯社檔案照）

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

2026-03-13 08:55
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
國土安全部11日宣布重新啟動「全球入境計畫」(Global Entry)，讓預先獲得批准的低風險旅客付費使用快速通道，節省在機場入境時間。(歐新社)

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

2026-03-11 20:13

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘