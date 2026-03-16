「身高超過2公尺」大腳怪現蹤？ 俄亥俄州6天內7人目擊

俄亥俄州近期傳出有大量民眾目擊「大腳怪」；示意圖。(unsplash／Darren Halstead)

俄亥俄州近期傳出有大量民眾目擊「大腳怪」（Bigfoot），甚至短短6天內就出現7起目睹事件，其中1名女子描述自己看見這隻身高達到約6.5英呎（約2公尺）、身體為棕色的生物，消息一出引來不少熱中神祕學的人士關注。

福斯新聞報導，致力於收集目擊大腳怪的組織「大腳怪協會」（Bigfoot Society）指出「在3月6日至10日期間，收到了6份獨立的目擊報告，地點位於克利夫蘭東南部的曼圖亞（Mantua）和加勒茨維爾（Garrettsville）附近的林地」，並稱「美國各地都有人目擊過大腳怪，這很正常，但短短幾天內在單一區域內出現多起目擊事件就不正常了」。

根據「大腳怪協會」提供的資料，已知的目擊事件包括：

3月6日：目擊者看到1個棕色、約9英尺（約2.74公尺）高的身影。 3月7日：目擊者看到1個棕色、約8英尺（約2.43公尺）高的身影，另外還看到疑似腳印和聽到低沉的「咕嚕聲」。 3月9日：目擊者看到1個黑色、約8英尺高的身影。 3月9日：另1位目擊者看到1個黑色、約10英尺高（約3.04公尺）的身影，且伴隨著濃重的麝香味。 3月9日：又1名目擊者稱自己透過窗戶、看到屋外有個棕色、約6英尺（約1.82公尺）高的身影。 3月10日：目擊者看到1個約8到10英尺高的「巨大黑色影子」，且看起來不像熊。

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其中1起案例中，有名女子宣稱自己晚間駕車時，在史翠茲伯勒市（Streetsboro）的馬路上看見高約6.5英呎（約2公尺）、身形消瘦的棕色生物，且當時距離近到車上的女兒「伸手就能碰到」。

「大腳怪協會」敦促民眾提高警惕，並稱「如果你在這個區域，請睜大眼睛，最好把門鎖好，因為附近可能就有大腳怪出沒」，但該協會尚未公佈與這些目擊事件相關的照片、影片或經獨立核實的實體證據，因此真實性有待證實。

神秘大腳怪現蹤！美國6天內7人目擊 她曝「身高超過2公尺」

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