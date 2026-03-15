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春假估有1.7億旅客創新高 機場安檢排隊恐更久

編譯俞仲慈／綜合報導
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春假將到，加上國安部預算卡關，預計放假期間機場將出現大批排隊等待通關的人潮。(路透)
春假將到，加上國安部預算卡關，預計放假期間機場將出現大批排隊等待通關的人潮。(路透)

隨著春假來臨，各地機場開始出現人潮，美國航空協會(Airlines for America，A4A)預估客運量將達到1億7100萬人次，可望創下歷史新高，各大航空公司紛紛增班因應不斷增長的搭機需求，不過因為政府停擺，機場安檢人員無薪工作掀起一波離職潮，加劇安檢負擔，更不利於旅遊經濟發展。

根據國會山莊報(The Hill)報導，由於國土安全部(DHS)編列的預算連續四周卡關，運輸安全管理局(TSA)面臨無薪工作、人手短缺等壓力，愛達荷州TSA資深官員科切恩(Cameron Cochems)直言：「排隊時間愈來愈長、乘客愈來愈沮喪，他們會把怒氣發洩到誰身上，你猜是誰？當然就是我們。」

早在上周末，部分樞紐機場出現等候數小時的人潮，休士頓霍比機場(Hobby Airport)要求乘客提前四至五個小時報到，因應安檢通關延誤，還有新奧爾良機場和亞特蘭大機場也建議旅客至少三小時前抵達機場，於是TSA透過國家動員部隊(National Deployment Force，NDF)運輸安全人員(TSO)緊急支援全國數十座有客流量高峰或人員短缺的機場。

不過TSA資料顯示，自2月14日政府停擺以來已有超過300名安檢人員離職，離職率從平常的2%至3%上升至7%，請假率也暴增一倍，美國機場管理人員協會(American Association of Airport Executives，AAAE)會長兼執行長賀普利(Todd Hauptli)直言：「兩周後的離職率可能再翻一倍，因為他們忙著找一份可以穩定領到薪水的工作。」

而且安檢人員領不到薪水的經濟壓力也可能埋下安全隱憂，科切恩直言：「他們的心思可能被手機震動干擾，因為銀行一直打電話來，還有房貸到期或者交不起水電費等，不僅讓他們身體分心、精神也會分心。」

隨著各大機場出現長達數小時的排隊時間，可能打消民眾出門意願，不利旅遊業發展，美國旅遊協會(U.S. Travel Association)主管漢森(Erik Hansen)指出：「不僅僅是旅客沮喪的問題，最終也意味著真金白銀的損失，旅遊業確實會損失很多金錢。」並呼籲旅客準備卡片、零食等小禮物為安檢人員加油打氣：「尤其在國會無作為的情況下，總得有人站出來。」

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