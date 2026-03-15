前總統拜登妻子6月將出書 揭露2024年退選秘辛

前第一夫人吉兒拜登將在6月2日出版新回憶錄，其中將首度公開談論2024年拜登總統如何在短短三周內決定退選，她說她想藉此澄清事實。(美聯社)

前第一夫人吉兒拜登(Jill Biden)將在6月2日出版回憶錄「東廂觀點」(View from the East Wing: A Memoir，暫譯)，其中將首度公開談論2024年拜登如何在短短三周內決定退選，她在Instagram發布聲明影片說她想澄清事實。

吉兒拜登接受美聯社電話採訪表示，「寫這本書是情感宣洩。我寫下所有我和拜登在他總統任期內共同經歷的美好時刻。」

吉兒拜登拒絕進一步再談，但她確實看著丈夫如何結束長達50年的政治生涯。

2023年4月，時任總統拜登決定競選連任，當時他80歲高齡，是美國史上最年長的總統。

但幾周後，他退選並支持副總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris)成為民主黨 總統候選人，最終在2024年11月大選敗給川普。

吉兒拜登表示，「我把事情放在更客觀的角度，呈現對拜登總統任期更加平衡的視角。」

她也向和她一樣身兼多職的女性致敬，「這也是我如何平衡生活的故事，我既是職業女性，又是母親、祖母，也是第一夫人。」

吉兒拜登曾在大學教授英語和寫作數十年，擔任第一夫人四年期間，她仍每周兩次在維吉尼亞州北部一所社區學院授課，成為首位在入主白宮前繼續從事原有職業的第一夫人。

談到現年83歲的拜登被診斷出侵襲性前列腺癌，吉兒拜登說，「癌細胞已經擴散到骨骼，醫生說他要安享晚年。」

她開玩笑說，「像大多數退休夫婦一樣，他可能會一直讓我抓狂到老。」

吉兒拜登表示，拜登每周至少會去華府一次，參加會議或發表演講。

出版商指出，這名前第一夫人還在書中講述她經歷新冠疫情以及2021年1月6日國會大廈暴亂的後續影響。

吉兒拜登在2019年出版第一本回憶錄Where the Light Enters。書中講述她與當時德拉瓦州 參議員拜登相識、結婚，以及共建家庭的故事。

目前吉兒拜登擔任米爾肯研究所女性健康網路(Milken Institute's Women's Health Network)主席。