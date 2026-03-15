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超級風暴橫掃五大湖區 60萬戶無電可用

編譯盧炯燊／綜合報導
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五大湖區13日出現被形容為具有三重威脅的「3月超級風暴」；密西根湖被掀起滔天巨浪。俄亥俄、賓州及密西根等多州大停電，最少60萬用戶受到影響。(美聯社)
五大湖區13日出現被形容為具有三重威脅的「3月超級風暴」；密西根湖被掀起滔天巨浪。俄亥俄、賓州及密西根等多州大停電，最少60萬用戶受到影響。(美聯社)

氣象學者形容為「3月超級風暴」，13日從五大湖區出現後持續向東席捲，造成廣泛破壞，財產損失慘重。俄亥俄、賓州及密西根等多州大停電，最少60萬用戶受到影響。

美聯社報導，伊利諾、印第安納、俄亥俄、密西根、明尼蘇達、威斯康辛、紐約州及賓州均受到這個強風肆虐；內布拉斯加更因強風助長，引發大規模野火，最少一人死亡。

國家氣象局(NWS)指出，賓州匹茲堡國際機場13日錄得陣風時速高達66哩，是該機場歷來第四強的非雷暴超強風；俄亥俄州克里夫蘭伯克湖濱機場(Burke Lakefront Airport)錄得的風速更高達每小時85哩。

從克里夫蘭到匹茲堡，樹木紛紛倒塌，砸到房屋、汽車及電纜，造成廣泛停電。伊利諾芝加哥郊區一所學校也遭強風吹走屋頂，損毀嚴重。

內布拉斯加州莫里爾郡(Morrill County) 12日發生野火，翌日在強風助長下迅速擴大到周圍四個郡，燒毀最少735平方哩土地，大片牧場及草原上出現多個火頭，最少12棟建築物被毀，其中阿瑟郡(Arthur County)傳出一人喪生。

直至14日強風仍高達時速65哩，野火進一步蔓延，燃燒面積高達938平方哩，強風令消防人員難以控制火勢。共和黨籍州長皮倫(Jim Pillen)14日到莫里爾郡的火災災區視察。

另一方面，亞利桑納州鳳凰城即將迎來高溫，但中西部及東北部地區卻依然春寒料峭，預計芝加哥的氣溫將在16日下降至華氏個位數；明尼阿波利斯的最低氣溫更接近華氏零下4度。

明州多個城市宣布15日進入暴雪緊急狀態，屆時將迎來可能是本季最大降雪量，威州及密西根同樣列入暴雪影響範圍。

氣象服務公司AccuWeather已將直至16日為止的天氣狀況，稱為具有三重威脅的三月超級風暴」，氣象學者費里克(John Feerick)指出，目前的天氣模式高度增強，意味著極端天氣事件將會頻繁發生，不僅是本土48個州，夏威夷也正遭受強降雨襲擊。

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