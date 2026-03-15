我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

經典賽／衛冕軍落馬 日本5：8遭委內瑞拉淘汰 首度無緣4強

亞培血糖機「數據錯誤」全球釀7死 緊急召回

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞培公司緊急召回300萬台「輔理善瞬感第三代」(FreeStyle Libre 3)和升級版血糖機，因其存在誤報低血糖風險，已在全球引發7起死亡和730多起嚴重受傷通報。(美聯社)
亞培公司緊急召回300萬台「輔理善瞬感第三代」(FreeStyle Libre 3)和升級版血糖機，因其存在誤報低血糖風險，已在全球引發7起死亡和730多起嚴重受傷通報。(美聯社)

亞培(Abbott)發布緊急警告，美國約有300萬個「輔理善瞬感第三代」(FreeStyle Libre 3)和升級版血糖機存在誤報低血糖風險，已在全球引發7起死亡和730多起嚴重受傷的通報，因此緊急召回。同時引發至少3起訴訟。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，加州、華盛頓州和北卡羅來納州都有因血糖值判讀錯誤要提告亞培。最新統計應有860人因為血糖值判讀錯誤而受害。

加州奧克蘭的達文特(Davonte Ford)去年11月一天清晨，發現爸爸麥可(Michael Ford)的血糖機發出低血糖警報，達文特餵父親一杯加了兩匙糖的咖啡。

麥可的血糖沒有動靜，達文特又拿一杯給他，麥可的血糖略升隨即下降到68mg/dL，達文特又倒一杯加糖的茶並給爸爸一塊餅乾，此時麥可的說話速度慢下來，眼皮沉重。達文特趕緊撥911。救護人員趕到後，發現麥可的血糖值高達551mg/dL，是正常值的3倍多。

第二天，68歲的麥可在加護病房因多次心臟驟停去世。25歲的達文特今年2月提告亞培，因為麥可的死亡案例沒有納入亞培的統計。

亞培發言人林賽德爾科(Lindsy Delco)表示，並非每批次的所有感應器都有問題，導致這次召回的錯誤判讀是由生產線問題引起，目前已迅速解決。

內分泌學家艾米·沃里納(Amy Warriner)表示，20多年前，連續血糖監測儀(CGM)問世，徹底改變糖友。指尖採血需要糖友一天多次抽取少量血液來檢測血糖值，而CGM則透過連接在患者手臂上感應器的極細軟針，自動檢測皮下組織液中的血糖值。

「但畢竟是科技產品，也會出故障，」沃里納說，「一旦故障，就可能危及生命。」

亞培不是第一次召回，另一家製造商德康(Dexcom)也曾多次召回，「美國糖尿病協會」(American Diabetes Association)表示，應該備有指尖採血作為備用，尤其是在症狀與血糖機判讀不符情況下。

世報陪您半世紀

上一則

親屬移民、綠卡抽籤 共和黨眾議員提案取消

下一則

春假估有1.7億旅客創新高 機場安檢排隊恐更久

延伸閱讀

不胖也可能糖尿病 醫揭古人稱「消渴」原因 血糖高反而愈來愈瘦

不胖也可能糖尿病 醫揭古人稱「消渴」原因 血糖高反而愈來愈瘦
一人得病全家遭殃 帶諾羅病毒海產已流入8州餐廳

一人得病全家遭殃 帶諾羅病毒海產已流入8州餐廳
「全國汽車安全召回週」活動 日前於洛杉磯盛大舉行

「全國汽車安全召回週」活動 日前於洛杉磯盛大舉行
癱瘓交通、阻救護車 無人車亂象頻傳

癱瘓交通、阻救護車 無人車亂象頻傳

熱門新聞

加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

不可不知的社安金五項強制規定

2026-03-13 10:53
紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
極右派聯邦眾議員奧格斯提案改革移民法，對美國移民制度做出數十年來規模最大的調整。（美聯社檔案照）

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

2026-03-13 08:55
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱
伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤