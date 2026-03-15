亞培血糖機「數據錯誤」全球釀7死 緊急召回

亞培公司緊急召回300萬台「輔理善瞬感第三代」(FreeStyle Libre 3)和升級版血糖機，因其存在誤報低血糖風險，已在全球引發7起死亡和730多起嚴重受傷通報。(美聯社)

亞培(Abbott)發布緊急警告，美國約有300萬個「輔理善瞬感第三代」(FreeStyle Libre 3)和升級版血糖機存在誤報低血糖風險，已在全球引發7起死亡和730多起嚴重受傷的通報，因此緊急召回。同時引發至少3起訴訟。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，加州、華盛頓州和北卡羅來納州都有因血糖值判讀錯誤要提告亞培。最新統計應有860人因為血糖值判讀錯誤而受害。

加州奧克蘭的達文特(Davonte Ford)去年11月一天清晨，發現爸爸麥可(Michael Ford)的血糖機發出低血糖警報，達文特餵父親一杯加了兩匙糖的咖啡。

麥可的血糖沒有動靜，達文特又拿一杯給他，麥可的血糖略升隨即下降到68mg/dL，達文特又倒一杯加糖的茶並給爸爸一塊餅乾，此時麥可的說話速度慢下來，眼皮沉重。達文特趕緊撥911。救護人員趕到後，發現麥可的血糖值高達551mg/dL，是正常值的3倍多。

第二天，68歲的麥可在加護病房因多次心臟驟停去世。25歲的達文特今年2月提告亞培，因為麥可的死亡案例沒有納入亞培的統計。

亞培發言人林賽德爾科(Lindsy Delco)表示，並非每批次的所有感應器都有問題，導致這次召回的錯誤判讀是由生產線問題引起，目前已迅速解決。

內分泌學家艾米·沃里納(Amy Warriner)表示，20多年前，連續血糖監測儀(CGM)問世，徹底改變糖友。指尖採血需要糖友一天多次抽取少量血液來檢測血糖值，而CGM則透過連接在患者手臂上感應器的極細軟針，自動檢測皮下組織液中的血糖值。

「但畢竟是科技產品，也會出故障，」沃里納說，「一旦故障，就可能危及生命。」

亞培不是第一次召回，另一家製造商德康(Dexcom)也曾多次召回，「美國糖尿病協會」(American Diabetes Association)表示，應該備有指尖採血作為備用，尤其是在症狀與血糖機判讀不符情況下。