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白宮升級維安 擬建地下訪客中心

記者胡玉立／綜合報導
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白宮計畫興建一座位於地下的遊客安檢中心，圖中左上角是白宮主建築，右側是財政部大樓；財政部南側大門外的謝爾曼公園下方，就是未來遊客安檢中心的位置，(美聯社)
白宮計畫興建一座位於地下的遊客安檢中心，圖中左上角是白宮主建築，右側是財政部大樓；財政部南側大門外的謝爾曼公園下方，就是未來遊客安檢中心的位置，(美聯社)

白宮計畫建造一個占地3萬3000平方呎的地下中心，目的是將白宮園區維安流程升級，為訪客提供更高效的安全檢查服務；這是川普政府改造白宮設施計畫的最新構想。

美聯社報導，負責監管和審批華盛頓特區聯邦土地建設項目的國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)，13日公布其訂於4月2日會議的暫定議程；內容就包括白宮這座地下中心構圖在內。

該地下安檢設施預定建造在財政部大樓正南側、白宮東南方向的謝爾曼公園(Sherman Park)下方。

新安檢設施將設立七條通道，以簡化流程、縮短等待時間。根據計畫，該設施最快可能在8月開工；白宮希望該設施能川普總統任期結束前六個月，也就是2028年7月投入使用。

過去造訪白宮的遊客和來賓，須先在謝爾曼公園排隊接受安檢，然後通過一連串簡易的拖車式建築，才步行前往東翼入口。川普去年秋天拆除東翼建造宴會廳後，想進入白宮的遊客目前改在賓州大道對面的拉法葉公園(Lafayette Park)附近排隊。

根據該建設工程計畫，位於謝爾曼公園中心的聯邦將領謝爾曼(William Tecumseh Sherman)紀念碑不會被移除。總統行政辦公室、美國特勤局和管理白宮的國家公園管理局，合作執行該計畫。

預定4月2日審批這項安檢設施工程計畫的聯邦委員會議議程，也將針對川普提議在白宮東翼原址建造一座超大型宴會廳的建築計畫，進行辯論和最終投票。

白宮去年10月開始拆除東翼，準備耗資近4億元，打造面積達9萬平方呎、可容納約1000名賓客的新宴會廳，預計2029年完工。川普表示該工程是由私人捐款興建，毋須納稅人買單。

白宮東翼曾是地下防空與緊急指揮中心，二戰後改為第一夫人辦公區，具一定歷史意義。新宴會廳工程尚未獲負責監督的國家首都規畫委員會批准，即逕行拆除改建，引發高度爭議，保護團體並為此告上法庭。

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