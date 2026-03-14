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親屬移民、綠卡抽籤 共和黨眾議員提案取消

記者顏伶如／綜合報導
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圖為位於邁阿密的美國公民及移民服務局辦理入籍儀式地點，極右派聯邦眾議員提案改革移民法，要求從依親移民轉向優先接受符合「美國利益」的移民。(美聯社檔案照)
圖為位於邁阿密的美國公民及移民服務局辦理入籍儀式地點，極右派聯邦眾議員提案改革移民法，要求從依親移民轉向優先接受符合「美國利益」的移民。(美聯社檔案照)

極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)成員、共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)提案改革1965年「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)。根據福斯數位新聞(Fox News Digital)取得草案文本，奧格斯要求移民制度從現行以家庭為中心的依親移民，轉向優先接受符合「美國利益」(national interest)的移民。

福斯新聞網13日報導，奧格斯對「移民與國籍法」的修改，基本上將終止俗稱「連鎖移民」(chain migration)的依親移民，對美國移民制度做出數十年來規模最大的調整。

提案寫道：「前來美國的所有移民都應符合經由國會確認的美國經濟、文化、安全利益。」

奧格斯提案除了主張廢除「綠卡抽籤」，俗稱「綠卡抽籤」的多元簽證抽籤(diversity visa lottery)制度，目的在於促進移民來源多元化，遷入美國比率較低的國家每年有5萬5000個簽證配額。

他還要求想移民美國的申請人必須達到更多「良好品德」(good moral character)要求。如果申請人曾經遭控與幫派有關聯、有家暴或酒後開車紀錄，即使後來沒有被法院定罪，都可能失去移民資格。

濫用公共福利、逃漏稅及簽證逾期等移民違規事項，同樣可能導致喪失資格。

提案當中要求對「良好品德」強制展開強制審查，包括擴大背景調查、社群媒體審查、接受面對面約談。

報導指出，共和黨陣營向來對非法移民採取強硬立場，如今愈來愈多保守派人士則對合法移民程序提出公開質疑。

具有里程碑意義的「移民與國籍法」又稱「哈特-塞勒法」(Hart-Celler Act)，核心關鍵在於扭轉了原本明顯偏袒北歐、西歐移民的移民配額，為來自亞洲、拉丁美洲、非洲、東歐地區的移民開闢移民管道。

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