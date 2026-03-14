假網戀詐財+假律師討錢 81歲老人陷連環騙

一名81歲的老人遇到網戀詐騙，損失100萬元積蓄後，又遇「假律師」企圖行騙。示意圖。(美聯社)

紐約時報13日報導，一名現年81歲的老人兩年前遇到網戀詐騙，損失至少100萬元畢生積蓄，而向聯邦機關報案，幾個月前，老人收到自稱「律師」的男子接洽，聲稱執法機關正在處理此案，可以幫忙把錢追回。直到老人的兒子出面跟這名律師視訊通話，並要求出示身分證明與律師執照，才發現證件明顯是AI生成，又是一場騙局。

喬納斯(Nick Jonas)對紐約時報說，得知父親接到自稱任職財政部金融犯罪部門的律師聯繫，覺得有一成機率大概是真的，因為父親被騙之後確實有跟聯邦機關報案。

喬納斯代表父親回信給自稱「愛德華國際法律公司」(Edward International Legal Corporation)律師，要求視訊通話。對方同意透過加密通訊軟體Signal視訊，與喬納斯通話的年輕人帶著眼鏡坐在辦公桌，自稱索利斯(Dennis John Solis)。

不過，喬納斯從索利斯提供的證件，馬上發現又遇到詐騙。

報導指出，「追討詐騙」(Recovery Scam)是網路犯罪分子慣用伎倆，看準受害者想把錢追回來的心理，結果卻再次受騙而蒙受更多損失。在某些情況下，同一個犯罪集團鎖定同一批受害者再次行騙。

遭到冒名的索利斯是加州艾斯康迪多(Escondido)執業律師，目前在一家非營利組織工作。索利斯的姓名、加州律師公會執照號碼都被拿來跟喬納斯聯絡。

直到加州律師公會調查員找上門，索利斯才知道自己被冒名。他說，直到現在都還會接到遭到冒名案件的電話，不堪其擾之下只好在律師公會個人資料更新電話，並在語音信箱留言：「如果您是針對愛德華國際法律公司的訊息來電，請注意那是詐騙。」