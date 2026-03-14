調查鮑爾聯準會翻新案傳票 聯邦法官撤銷

聯邦檢察官對聯準會主席鮑爾發出傳票，要調查聯準會大樓翻新，但傳票遭到聯邦法官撤銷。(路透)

聯邦檢察官以聯準會 總部翻修工程疑似涉及不法為由，今年1月對聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)發出大陪審團傳票，要求接受調查，引發雙方持續司法攻防。哥倫比亞特區聯邦地區法官13日撤銷傳票；司法部隨即表示將會上訴。

綜合路透等報導，聯邦法官波斯柏格(James Boasberg)在裁決書中指出，傳票名義上是與聯準會大樓翻新工程的管理有關，但「大量證據顯示，政府發出傳票的目的，是迫使主席投票支持降低利率或辭職。」

裁決書指出，「政府幾乎沒有提供任何證據證明鮑爾主席犯罪，其給出的理由是如此薄弱且缺乏實質依據，法院只能認定調查理由純屬藉口，發出這些傳票是基於不當目的，因此予以撤銷。」

法官波斯柏格同時禁止檢方取得關於翻修工程的文件紀錄，將使司法部難以繼續對鮑爾展開調查。

發出傳票的華盛頓聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)馬上舉行記者會，猛烈批評裁決，聲稱是出自「激進派法官」之手，削弱大陪審團調查能力，讓鮑爾「受到完全保護」，並表示提出上訴。她又聲稱「鮑爾如今等於享有豁免權」，質疑若有人違法就足以提出檢控。

聯準會發言人拒絕置評。

有關裁決除了司法部的調查受阻外，甚至可能影響下任主席人選在參議院 的認命聽證。參院銀行委員會共和黨籍成員提里斯(Thom Tillis)已表明，在司法部完成連準會總部翻修案的調查前，將阻擋川普 提出的相關人事案。

提里斯指出，最新的裁決證明川普對鮑爾的刑事指控是軟弱的，如果政府提出上訴，對聯準會主席繼任人選華許(Kevin Warsh)的資格確認，也將會被推後。

鮑爾一直認為，川普政府去年開始抓住聯準會大樓翻新工程及他在國會的證詞不放，全都是「藉口」，目的向他施壓，按照總統川普要求減息或辭職讓出主席位置。但他強調設定利率時是依據對公共利益的最佳判斷，而不是遵循總統的偏好。