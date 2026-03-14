老道明大學槍案兇手 係遭預官團學員制伏擊斃

民眾在日前發生槍擊案的老道明大學康斯坦大樓前，獻花並點蠟燭悼念遇害的ROTC主任教官。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)表示，12日發生在維吉尼亞州老道明大學(Old Dominion University)、造成一死二傷的槍擊事件中，由於該校後備軍官訓練團(ROTC)學員英勇制伏並擊斃槍手，避免了更多人員傷亡。

FBI諾福克外勤辦公室負責人埃文斯(Dominique Evans)在記者會上表示，嫌犯身分確認為曾任維吉尼亞州國民兵隊員的賈洛(Mohamed Bailor Jalloh)，他在2016年因企圖支援伊斯蘭國(IS)恐怖組織被判刑11年，2024年12月提前假釋出獄。賈洛開槍前，曾高喊「真主至大」(Allahu Akbar)。

知情人士指出，賈洛獲准提前假釋是因為完成了戒毒治療計畫。但賈洛是被判犯下恐怖主義相關罪行的囚犯，按理不能因表現良好或參加戒毒康復計畫而減刑，也被禁止持有槍枝。

老道明大學校警隊長謝爾頓(Garrett Shelton)表示，從警方接獲報案，到確認槍手死亡，前後不到10分鐘。

這樁槍擊案的不幸遇害者，是老道明大學後備軍官訓練團(ROTC)主任教官沙阿中校(Lt. Col. Brandon Shah)，兩名傷者也都是預官團學員。

南卡羅來納州沃里斯大學(Voorhees University)證實，沙阿中校是該校董事會一名成員的女婿。沙阿就讀老道明大學時加入ROTC，畢業後擔任陸軍官和直升機飛行員，曾在伊拉克 、阿富汗 和東歐服役，2022年返回母校擔任ROTC計畫負責人。

森塔拉醫院(Sentara Health)表示，兩名傷者有一人狀況一度危急，目前已轉為穩定；另一人接受治療後已經出院。

司法部 13日指控男子查普曼(Kenya Chapman)非法出售槍械給賈洛，犯下購槍時作出虛假陳述以及無證從事槍枝交易等聯邦罪行。

根據法庭文件，查普曼接受警方訊問時表示，他在大約一年前，從維州一輛汽車裡偷走一把槍，最近剛賣給賈洛。查普曼稱他是在工作中認識賈洛；賈洛聲稱他擔任送貨司機需要用槍自衛。