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車撞猶太教堂兇嫌 4親人以黎空襲喪生

編譯盧炯燊／綜合報導
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密西根州西布隆菲爾德猶太教堂「以色列會堂」遭一名男子駕車衝入，當時會堂裡有140名兒童及工作人員，所幸沒有人受傷。許多家長聞訊後，立刻趕到現場接回孩子。(路透)
密西根州西布隆菲爾德猶太教堂「以色列會堂」遭一名男子駕車衝入，當時會堂裡有140名兒童及工作人員，所幸沒有人受傷。許多家長聞訊後，立刻趕到現場接回孩子。(路透)

密西根州底特律郊區西布隆菲爾德(West Bloomfield)猶太教堂12日遭一名持槍男子駕車衝撞，聯邦調查局(FBI)隔天確認兇嫌是入籍美國的黎巴嫰人，他有四名親人在上星期以色列空襲黎巴嫩時喪生；據信這起衝撞事件是出於懷恨報復。

綜合美聯社等報導，FBI調查後證實兇嫌是41歲的黎巴嫩男子加扎利(Ayman Mohamad Ghazali)，2011年以美國公民配偶的身分，持直系親屬簽證來到美國，2016年入籍成為公民。他的家人仍然居住在黎巴嫩東部城鎮馬什加拉(Mashgharah)。

以色列3月5日空襲馬什加拉，造成4死1傷，當時一家人正在家中吃開齋飯(Iftar)。當地一名官員向美聯社表示，5名死傷者皆是加札利的親人，四名死者包括他兩個兄弟、一個侄子及一個侄女，傷者則是他一名兄弟的妻子，目前情況仍然嚴重。

該名官員還表示，加札利的父親原先也在美國，最近才返回黎巴嫩，在以色列空襲中無恙。

加札利是在12日駕車衝撞西布隆菲爾德猶太教堂「以色列會堂」(Temple Israel)，當時裡面有140名兒童及工作人員，所幸沒有人受傷。加札利駕車撞入建築後，現場保全人員立刻對他開槍，擊斃於車內。

CNN 引述消息人士說，警方在他身上發現槍枝，並在車內搜獲大量爆炸物。今次襲擊猶太教會堂，明顯是加札利因親人喪生，大受刺激的報復行動。

密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer) 13日在記者會上，稱讚「以色列會堂」的私人保全人員迅速制止這起襲擊，否則後果不堪設想。

自美國與以色列2月28日聯合攻擊伊朗以來，世界各地的猶太教堂都處於高度戒備狀態及加強保安措施。

今次是密西根州一年內第二起針對宗教場所的攻擊事件，2025年9月，底特律一間摩門教堂遭槍擊，造成5死8傷40歲槍手其後遭警方擊斃，據報他是退役美軍陸戰隊成員，曾在伊拉克服役多年。

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