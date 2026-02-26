我的頻道

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

蓋茲承認出軌2俄女 稱非艾普斯坦案受害者「我沒違法」

編譯中心／綜合報導
微軟創辦人比爾蓋茲深陷艾普斯坦案泥淖，他向員工坦承曾與兩名俄國女子發生婚外情。（路透）
微軟創辦人比爾蓋茲深陷艾普斯坦案泥淖，他向員工坦承曾與兩名俄國女子發生婚外情。（路透）

華爾街日報報導，現年70歲的微軟創辦人蓋茲24日向蓋茲基金會員工道歉，承認他和淫魔富豪艾普斯坦往來犯下大錯，並曾和兩名俄羅斯女子發生婚外情。

在員工大會上，蓋茲承認曾與兩名俄國女子出軌，後來被艾普斯坦發現，但這兩名女子並非艾普斯坦仲介未成年女子犯行的受害者。蓋茲說：「我沒有做任何違法的事情。我沒有看到任何違法的事情。」

稱從未與受害者共處

蓋茲說，最近公布的艾普斯坦案檔案中，有他與一些面部被打碼的女子合影，這些照片是艾普斯坦在他們會面後，要求他與艾普斯坦的助手們拍的。蓋茲說：「我從未與受害者，也就是他身邊的那些女性共處過。」

蓋茲說：「與艾普斯坦往來並把蓋茲基金會主管帶去與這個性犯罪者會面是巨大錯誤。我要向因為我而被捲入此事的人道歉。」

蓋茲說，他從2011年開始與艾普斯坦會面，而艾普斯坦早在2008年就已對引誘未成年人賣淫的指控認罪。蓋茲說，即使他當時的妻子梅琳達在2013年表示擔憂，他仍繼續與艾普斯坦會面。蓋茲和梅琳達結縭長達27年，已在2021年離婚。

誤認會面是正常往來

蓋茲表示，他與艾普斯坦會面一直持續到2014年底，曾一起乘坐私人飛機，並在德國、法國、紐約和華盛頓與他共處，但從未過夜，也未曾去過艾普斯坦的私人島嶼。蓋茲說，這些會面有時會有其他名流富豪在場，讓他覺得是正常業務往來。

聯邦眾議院監督委員會民主黨人去年12月釋出的艾普斯坦檔案中，可見微軟創辦人蓋茲（...
聯邦眾議院監督委員會民主黨人去年12月釋出的艾普斯坦檔案中，可見微軟創辦人蓋茲（右）與一名身分不明女子合影。（路透）

在最近披露的艾普斯坦電子郵件中，提到蓋茲的「婚姻糾紛」。蓋茲在這次員工大會上坦承兩度發生婚外情，「一次是和橋牌活動中認識的俄羅斯橋牌選手，另一次是通過商業活動認識的俄羅斯核子物理學家」。

這名物理學家曾在蓋茲的一家公司工作，不過尚不清楚這段婚外情是否發生在她任職期間。另外，華爾街日報曾在2023年報導，蓋茲在2010年左右曾與1名20多歲的俄羅斯橋牌手安托諾娃（Mila Antonova）有染。

艾普斯坦後來得知，似乎利用此事威脅蓋茲。在2013年7月4日發給友人的一封郵件中，艾普斯坦寫道：「比爾冒著從世界首富變成最大偽君子的風險，梅琳達會成為笑柄，捐款承諾將因此消失」。

蓋茲基金會發言人向路透證實，蓋茲與基金會全員座談時談及艾普斯坦的關係，表示會「為自己的行為負責」。

