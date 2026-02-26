撤銷兒童接種疫苗 10餘州告川普政府 兩黨針對公衛政策鬥爭加劇

聯邦疾病防治中心上個月宣布不再建議所有兒童接種疫苗，遭十幾個州提出告訴，指控該政策將危害兒童性命。(路透)

十幾個州政府在24日針對川普 政府撤銷兒童疫苗 接種建議一事提起訴訟，指控此舉非法且威脅到公眾健康。

這些州認為，聯邦疾病防治中心(CDC )在1月宣布不再建議所有兒童接種流感、輪狀病毒(Rotavirus)、A型肝炎(Hepatitis A)、B型肝炎(Hepatitis B)、腦脊髓膜炎(meningitis)與呼吸道融合病毒(RSV)等疫苗的舉動，會將兒童的生命置於危險之中；根據這項遭到醫學專家批評的新指南，只有針對某些被認為是高風險的特定族群，或在所謂的「共同決策」中由醫生推薦的情況下，才會建議施打這些疫苗。

包括亞利桑納和加州在內等多個州表示，新的疫苗接種建議措施，無視行之有年的醫學指導，並將迫使各州花費更多資金，來防止疫情爆發。

「全國兒童的健康和安全不是一個政治問題，」亞利桑納州檢察長梅耶斯(Kris Mayes)在記者會上表示，「更不是文化戰爭的話題。」

CDC與衛生部(Department of Health and Human Services)均未回應置評請求。

這場訴訟可以說是進一步加劇了，民主黨執政的各州與共和黨總統川普政府間，針對衛生部部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)對公共衛生政策修改，持續不斷的鬥爭。川普政府目前已經裁員了數千名聯邦公共衛生機構員工，削減了科學研究經費，並修改了政府關於氟化物(fluoride)與其他議題的指導建議。

小甘迺迪在2025年將CDC疫苗諮詢委員會的所有成員開除，以自己挑選的人選取而代之；24日的訴訟指稱，此項人事決定亦屬違法。

加州、華盛頓州和俄勒岡州等民主黨執政州，在幾個月前，才剛聯手制定了各自的疫苗接種建議；這些州長表示，川普政府將CDC政治化，危害民眾健康。

要求學齡兒童接種疫苗屬於各州政府權力，而非聯邦政府，但CDC的要求通常會影響各州的決策和立法。