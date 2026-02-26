私營監獄逼迫被拘移民非法勞動挨告 要求撤銷訴訟 最高法院駁回

私人獄政公司Geo集團在科州奧羅拉市替ICE管理之移民拘留中心，對控非法強迫被羈押者勞動。圖為Geo集團位於賓州的另一處拘留設施。(路透)

科羅拉多州聯邦移民暨海關執法局(ICE )拘留中心的承包商，涉嫌強迫被羈押的非法移民 勞動，而遭集體訴訟。承包商要求最高法院撤銷訴訟，但遭大法官 一致駁回，本案離正式開庭審理又近了一步。

政治新聞網媒Politico報導，這起集體民事訴訟是在2014年提出，原告是一名曾遭拘留的無證移民曼諾科 (Alejandro Menocal)，但經過12年的冗長拉鋸仍未進入正式審理程序。被告是GEO Group私營監獄管理集團，該公司將其位於科州奧羅拉市(Aurora)的監獄設施出租給ICE作為拘押非法移民之用，並代為管理。

Geo Group被控涉嫌強迫拘留者負責設施內所有公共場所之清潔打掃工作，拒絕者會遭單獨囚禁最多長達72小時。

遭拘留的非法移民還要負責準備食物、清洗衣物等工作，每天薪資僅1元，當時科州最低工資為每小時8元。

科州民主黨籍聯邦眾議員克勞(Jason Crow)曾與國會人員視察過該中心，他表示，截至今年1月，該中心關押了大約1200 人。

這起集體訴訟，對Geo Group營運ICE設施的強迫勞動政策提出質疑，指該做法違反禁止強迫勞動的聯邦法律，也違反科州普通法中有關「不當謀利」的規定，因為這種作法為該公司節省大量勞動力成本。

但Geo Group聲稱該公司享有豁免權，不應受到民事審判，因為該公司要求被拘留者勞動的政策，是在ICE指示下執行，因此要求法院駁回訴訟。但科州聯邦地區法院認定Geo Group這些工作規則「遠遠超出其合約義務」，裁定案件應受審理。

Geo Group不服，上訴至聯邦最高法院，但25日遭九名大法官一致駁回，其中七人認定，承包商只有在合法營運時才受到保護，該公司有責任就控訴提出抗辯，而非援引法律程序豁免。

大法官卡根(Elena Kagan)執筆撰寫的判詞指出，「如果最終被判有罪，Geo Group當然可以上訴，但必須等到那時，而非現在就結束審判。」

對於最高法院的裁決，原告律師及Geo Group均未予以置評。