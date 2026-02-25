我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向華強宣布遺產全交媳婦郭碧婷 小兒子一毛都不給

老婦想關閉電視字幕打了客服電話 竟被詐騙百萬

中國官員用ChatGPT 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

中央社華盛頓25日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
報告指出，ChatGPT被用作記錄秘密網路運作的工具，而多數宣傳內容實際上由其他生成工具製作，再透過社群媒體帳號與網站散布。OpenAI在發現相關活動後，已停止該用戶使用權。ChatGPT示意圖，非新聞事件圖。(歐新社)
報告指出，ChatGPT被用作記錄秘密網路運作的工具，而多數宣傳內容實際上由其他生成工具製作，再透過社群媒體帳號與網站散布。OpenAI在發現相關活動後，已停止該用戶使用權。ChatGPT示意圖，非新聞事件圖。(歐新社)

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告指出，一名中國執法人員因使用ChatGPT，意外公開大規模中國影響力行動，目的是恐嚇海外異議人士，手法包括冒充美國移民官員進行威嚇、製造假訃聞及抹黑日本首相高市早苗

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，OpenAI表示，這名中國執法人員將ChatGPT當作「日誌」使用，記錄一系列據稱秘密進行的跨國鎮壓行動。根據該用戶輸入內容，在其中一起案例中，他偽裝成美國移民官員，警告一名居住在美國的中國異議人士，稱其公開言論可能涉及違法。

在另一案例中，這名用戶給ChatGPT的指令是偽造美國法院文件，要求關閉一名中國異議人士的社群帳號。

CNN指出，這份報告提供迄今最具體的案例之一，顯示威權政府如何利用人工智慧工具記錄並推動審查與打壓行動。OpenAI表示，這項影響力行動可能涉及數百名中國操作人員，以及遍布各大社群平台的數千假帳號。

OpenAI首席研究員尼莫（Ben Nimmo）在報告發布前向記者表示，這正是中國現代跨國鎮壓的樣貌，不僅限於數位空間，也不只是網路騷擾，而是一種「工業化」運作，試圖以各種手段、在全球各處同步打擊中共批評者。

報告指出，ChatGPT被用作記錄秘密網路運作的工具，而多數宣傳內容實際上由其他生成工具製作，再透過社群媒體帳號與網站散布。OpenAI在發現相關活動後，已停止該用戶使用權。

OpenAI研究人員並將這名用戶下的指令與現實世界網路活動進行比對。其中包括一項偽造中國異議人士死亡的行動，內容涉及生成假訃聞與墓碑照片並散布於網路。

根據美國之音中文版報導，該名異議人士死亡的不實謠言確實於2023年在網路上出現。

CNN指出，在另一案例中，這名中國情報人員曾要求ChatGPT制定多步驟計畫，以抹黑當時即將上任的日本首相高市早苗，包括煽動民眾對美國向日本徵收關稅的不滿情緒。

OpenAI表示，ChatGPT拒絕回應這項指令。不過到了去年10月，高市早苗上任之際，一個深受日本平面藝術家歡迎的網路論壇上，仍出現多個攻擊高市早苗並批評美國關稅的熱門話題標籤（hashtag）。

曾任五角大廈新興科技官員的霍洛維茲（Michael Horowitz）向CNN表示，這份報告「清楚展示中國如何積極運用人工智慧工具強化資訊作戰能力」。

現任賓州大學教授的霍洛維茲指出，美中在人工智慧領域的競爭正持續升溫，競爭不僅體現在技術前沿，也反映在中國政府如何規劃並執行日常監控與資訊操作體系中。

世報陪您半世紀

ChatGPT OpenAI 高市早苗

上一則

傳北京介入 3中國學者走私生物材料撤訴已離美

下一則

喝溫水養生、高度數位化 美國社群掀中國化生活風潮

延伸閱讀

高市提名「再通膨派」二學者入日銀 日圓回貶 日股擴大漲幅

高市提名「再通膨派」二學者入日銀 日圓回貶 日股擴大漲幅
高市對升息持保留態度 日圓應聲重貶

高市對升息持保留態度 日圓應聲重貶
高市早苗送自民黨議員當選賀禮 再掀政治獻金爭議

高市早苗送自民黨議員當選賀禮 再掀政治獻金爭議
再度回應高市早苗 北京：應撤回涉台錯誤言論

再度回應高市早苗 北京：應撤回涉台錯誤言論

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30

超人氣

更多 >
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年
川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面