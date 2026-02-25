4度被註記死了 94歲婦拿不到社安金 社安局道歉

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
德州一名94歲婦人2017年以來，四度被社會安全局錯誤註記已歿，最後一次出錯是2025年12月，導致拿不到社安金。(美聯社)
德州一名94歲婦人2017年以來，四度被社會安全局錯誤註記已歿，最後一次出錯是2025年12月，導致拿不到社安金。(美聯社)

福斯新聞網德州地方電視台KDFW FOX 4報導，在達拉斯土生土長的94歲婦人海倫·希維克(Helen Cvik)從2017年以來，四度被社會安全局(Social Security Administration)錯誤註記已歿，最後一次出錯是2025年，導致拿不到社安金，無法支付養老中心開銷與處方藥物費用。

報導指出，根據社安局德州北區辦公室資料，希維克已於2025年12月死亡，這是她在2025年裡第二次被列為死亡人口。先前希維克在2017年與2020年也各有一次被註記死亡，不過兩次問題都很快解決，至於出錯原因，社安局也未提供說明。

希維克2025年4月再度被註記死亡之後，她的女兒雪莉(Cheryl)收到社安局的道歉信。

最近一次的標記錯誤，問題迄今尚未排除，社安局並未解釋這次為何又出錯。由於拿不到社安金，希維克與家人必須想辦法負擔她的保險、處方藥、養老中心等帳單，累計約5000元。

雪莉表示，為了解決問題，帶著母親前往社安局當地辦公室，社安局人員展開證明當事人依然健在的手續，核對身分證件並詢問幾個問題，隨後要她聯繫位於伊利諾州的另一個辦公室。

雪莉說：「我洽詢伊州辦公室時，工作人員卻問我母親已經過世多久，我跟他們說她沒死。」她說，兩周過後仍無下文。

希維克受訪時說：「如果這一切能夠過去，我會很開心。」她說：「我希望能再活個十年。」

報導指出，社安局德州北區辦公室過去一年還有另一起出錯案例。59歲婦女拉蒙娜·雷克斯特勞(Ramona Rakestraw)以移民問題為由，社安金遭到停發，但她一輩子都住在美國。

雷克斯特勞患有腎臟病與癌症，社會安全生活補助金(Supplemental Security Income)是唯一收入來源。不過，地方電視台報導播出隔天，雷克斯特勞便接到社安局辦公室的兩通道歉電話。

德州 社安金 癌症

