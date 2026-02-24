我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

川普機密文件調查報告 聯邦法官禁止公布

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛州聯邦法官永久禁止公布前特別檢察官史密斯有關川普不當處理機密文件的調查報告。(美聯社)
佛州聯邦法官永久禁止公布前特別檢察官史密斯有關川普不當處理機密文件的調查報告。(美聯社)

川普總統任命的一名佛州聯邦地區法官頒令，永久禁止公布前特別檢察官史密斯(Jack Smith)有關川普不當處理機密文件的調查報告，有司法監察組織對此大力批評。

綜合美聯社報導，法官艾琳·坎農(Aileen Cannon)23日頒下長達15頁的判詞，批准川普及兩名共同被告請求，將史密斯調查報告的第二部分，永遠對公眾保密。川普在第一個任期完結後，將大量機密文件存放在佛州海湖莊園，並阻撓政府追回這些文件。

坎農在過去多起涉及川普的案件裡，均作出對川普有利的裁決，今次也不例外，表示若公開報告對總統及兩名共同被告構成「明顯不公」。

史密斯團隊同時負責調查川普機密文件案及2020年推翻選舉案，之後撰寫了一份共兩冊報告，但川普2024年勝選後，基於司法部認為現任總統不受起訴的法律意見，史密斯團隊放棄起訴。此案曾導致川普面對 4 項刑事控罪。

坎農2024年以史密斯獲委任程序不合法為由駁回全案，她在23日的判決表示，在駁回此案後，史密斯仍然錯誤地繼續調查川普及其他人，即收集和保留敏感文件，並將此案所產生的證據，彙編成一份最終報告，提交給當時的司法部長、國會，然後提交給其他部門，「實際上違反本法院命令」。

至於另一部分內容從未公開。川普及共同被告在1月20日提交的文件中表示，法官應永久阻止發布史密斯報告的另一部分。川普的律師稱，史密斯的任命是非法的，因此他所做的一切行為均屬無效。川普政府也指調查出於政治動機，報告應「掃進歷史垃圾堆」。司法部長邦迪認定報告屬「司法部內部審議通訊，受特權與機密保護不應公開」。

美國監督組織(American Oversight) 及奈特第一修正案研究所(Knight First Amendment Institute)，一直要公開報告的第二部分。

美國監督組織表示會繼續利用一切可用方法，迫使信息公開來捍衛公眾知情權。奈特第一修正案研究所也批評，沒有任何正當理由繼續壓制報告。

世報陪您半世紀

川普 司法部 佛州

上一則

美國冰球隊冬奧奪雙金 川普邀請參加國情咨文演說

下一則

墨毒梟遭擊斃…觀光客直擊縱火焚車 美籲「就地避難」

延伸閱讀

高院推翻川普關稅 FedEx控告川普政府要求退還關稅

高院推翻川普關稅 FedEx控告川普政府要求退還關稅
川普家族穩定幣遭駭 USD1一度失守1美元 市值蒸發逾2億美元

川普家族穩定幣遭駭 USD1一度失守1美元 市值蒸發逾2億美元
川普關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變

川普關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變
川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課