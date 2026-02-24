川普機密文件調查報告 聯邦法官禁止公布

佛州聯邦法官永久禁止公布前特別檢察官史密斯有關川普不當處理機密文件的調查報告。(美聯社)

川普 總統任命的一名佛州 聯邦地區法官頒令，永久禁止公布前特別檢察官史密斯(Jack Smith)有關川普不當處理機密文件的調查報告，有司法監察組織對此大力批評。

綜合美聯社報導，法官艾琳·坎農(Aileen Cannon)23日頒下長達15頁的判詞，批准川普及兩名共同被告請求，將史密斯調查報告的第二部分，永遠對公眾保密。川普在第一個任期完結後，將大量機密文件存放在佛州海湖莊園，並阻撓政府追回這些文件。

坎農在過去多起涉及川普的案件裡，均作出對川普有利的裁決，今次也不例外，表示若公開報告對總統及兩名共同被告構成「明顯不公」。

史密斯團隊同時負責調查川普機密文件案及2020年推翻選舉案，之後撰寫了一份共兩冊報告，但川普2024年勝選後，基於司法部 認為現任總統不受起訴的法律意見，史密斯團隊放棄起訴。此案曾導致川普面對 4 項刑事控罪。

坎農2024年以史密斯獲委任程序不合法為由駁回全案，她在23日的判決表示，在駁回此案後，史密斯仍然錯誤地繼續調查川普及其他人，即收集和保留敏感文件，並將此案所產生的證據，彙編成一份最終報告，提交給當時的司法部長、國會，然後提交給其他部門，「實際上違反本法院命令」。

至於另一部分內容從未公開。川普及共同被告在1月20日提交的文件中表示，法官應永久阻止發布史密斯報告的另一部分。川普的律師稱，史密斯的任命是非法的，因此他所做的一切行為均屬無效。川普政府也指調查出於政治動機，報告應「掃進歷史垃圾堆」。司法部長邦迪認定報告屬「司法部內部審議通訊，受特權與機密保護不應公開」。

美國監督組織(American Oversight) 及奈特第一修正案研究所(Knight First Amendment Institute)，一直要公開報告的第二部分。

美國監督組織表示會繼續利用一切可用方法，迫使信息公開來捍衛公眾知情權。奈特第一修正案研究所也批評，沒有任何正當理由繼續壓制報告。