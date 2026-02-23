暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

新一輪暴風雪天氣系統於22日中午時分抵達包括紐約、新澤西和康州在內的三州都會區。根據國家氣象服務局(NWS)，包括紐約市在內的三州沿海地區將迎來17至24吋的降雪總量，海岸地帶最高陣風風力可達每小時60哩。預計暴風雪天氣將一直持續至23日(周一)晚6時左右。紐、新、康三州均已發布緊急狀態令，敦促居民非必要不出門。

紐約市今天(23日)也全部停課停學，為2019年以來首見。波士頓市長吳弭(Michelle Wu)宣布公立學校23日停課，馬里蘭州、德拉瓦州某學區也宣布停課。

此波暴風雪天氣對美東多州影響廣，國家氣象服務局位於紐約的辦公室22日在X平台上表示，隨著時間愈晚，天氣狀況將急速惡化，降雪量將從南至北逐漸增加；而截至22日下午，紐約大都會地區的多個機場已有逾1700個航班被取消，其中以甘迺迪機場(John F. Kennedy International Airport)取消的航班最多。

極端風暴襲擊東北部，預估下雪最厚達到2呎，紐約更下達晚9時之後的車輛禁行令，也禁...
極端風暴襲擊東北部，預估下雪最厚達到2呎，紐約更下達晚9時之後的車輛禁行令，也禁止外送員接單。圖為外送員在風雪中趕路。（路透)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)22日宣布紐約市進入緊急狀態，並罕見下令：為保證市民安全和應急工作，在22日晚9時至23日中午12時之間，全市街道、橋梁和隧道將限制私家車輛非必要出行。需要緊急就醫、採購食物和燃料、維修的市民，以及公共交通和消防、急救、警車等公務車輛在此期間被允許開車上路。曼達尼強調，這場暴風雪系統發展極為迅速，在短短兩天內，官方預報的總降雪量就從3至4吋飆升到了超過20吋，因此政府的應急預案級別亦只能隨之不斷調升。

根據大都會運輸署(MTA)的計畫，暴風雪期間，紐約市內的公車和地鐵將保持低限度運行，乘客須做好等待更長時間的準備。長島鐵路(LIRR)則將從22日晚7時起逐漸縮減運營班次，23日凌晨1時起全線停運，直到另行通知後方可重啟；北線鐵路(MEtro North)未宣布停運，但23日(周一)將按照每條線路每小時一班的臨時時刻表發車。「輔助出行服務」(Access-A-Ride)則將配合「禁足令」，從22日晚9時起停止服務。此外，史泰登島渡輪從當日下午5時起停運；外賣平台DoorDash則宣布，為了配合「禁足令」並確保外賣郎的安全，將從當晚8時30分起停止紐約地區的接單服務。

紐約市長曼達尼日前才宣稱風雪不停課，但22日緊急宣布，今天（23日）全市停課。（...
紐約市長曼達尼日前才宣稱風雪不停課，但22日緊急宣布，今天（23日）全市停課。（歐新社資料照）

除紐約外，新州和康州均宣布了全州緊急狀態。其中康州從22日下午5時起禁止所有商用車輛駛入封閉式高速路，直到另行通知方可解禁。新州的緊急狀態令未包含「禁足」內容，但擁有全美最大公共交通系統的新州運輸局(NJ Transit)則將從22日下午6時起，停運旗下所有公車、輕軌和輔助出行服務(Access Link)，通勤火車則從當晚9時起全部停擺。

紐約市 暴風雪 新州

