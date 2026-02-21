我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普得知對等關稅敗訴第一反應曝光「他反問幕僚1句話」

南加州離島這個小鎮 買車要等25年

美影業再出手 MPA向字節發函控Seedance 2.0系統性侵權

記者謝守真／即時報導
字節跳動近日推出的AI影片生成模型「Seedance 2.0」因影片逼真度驚人，引來美國影視業的不滿。（路透）
字節跳動近日推出的AI影片生成模型「Seedance 2.0」因影片逼真度驚人，引來美國影視業的不滿。（路透）

中國科技公司字節跳動（ByteDance）近期推出全新人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0並暴紅，然而，由於影片逼真度驚人，引來美國影視業的不滿。「快科技」指，美國電影協會（MPA）22日向字節跳動發出措辭強硬的停止侵權函，指控其Seedance 2.0存在「系統性侵權」行為。

報導指，該封信函以「行業集體回應」名義發出，直指Seedance 2.0在生成影片時未經授權使用智慧財產權，並非偶發錯誤，而是技術本身固有特性。信中指，「相關侵權內容的規模與一致性足以證明，這是系統性侵權，而非疏忽。換言之，Seedance的著作權侵權是其技術特性，而非漏洞。」

美國娛樂媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）提到，上述信函還指，「這是美國電影協會首度對大型生成式AI公司發出停止侵權函」。報導指，信中主張Seedance 2.0影片對智慧財產權的未授權使用並非偶發，而是「寫入技術本身」（baked into the tech），並稱侵權是「功能，而非錯誤」（a feature, not a bug）。

娛樂周刊「綜藝」（Variety）則提到，美國電影協會代表旗下七家會員公司，要求字節跳動停止以電影與電視作品訓練模型，並實施防護措施，防止用戶生成受著作權保護內容。信中並要求字節跳動於2月27日前回覆，確認已採取的具體措施。

報導並指，美國電影協會執行長里夫金（Charles Rivkin）先前於2月12日至13日發表聲明，指Seedance 2.0大規模未經授權使用美國著作權作品，要求立即停止相關服務。美國電影協會總法律顧問坦普（Karyn Temple）則稱，字節跳動僅以簡短聲明稱尊重著作權並將加強防護措施，「遠遠不夠」，並稱持續調查社群平台時，仍發現Seedance產出明顯侵害會員權利的內容。

另，美國電影協會信中還列舉Seedance生成包含史瑞克、海綿寶寶、死侍及Stranger Things等知名角色的影片案例，認為相關結果規模與一致性顯示為系統性侵權。

據了解，美國電影協會此前發表聲明後，迪士尼、派拉蒙、華納兄弟及Sony等好萊塢巨頭也分別向字節跳動發出法律威脅。華納兄弟在其停止侵權函中指控字節跳動「蓄意設計」以剽竊其智慧財產權。

此前，2月16日字節跳動曾表示，公司「尊重智慧財產權」，並「正在採取措施加強現有防護機制，以防止用戶未經授權使用智慧財產權及肖像權」。

春節前夕，字節跳動正式發布Seedance 2.0，一推出便引爆全球，海內外影視產業高度關注。同時，Seedance 2.0 產生的影片在海外播放量屢破百萬，不少用戶稱讚其效果媲美好萊塢大片。

世報陪您半世紀

字節跳動 好萊塢 AI

上一則

運載火箭2度故障 NASA登月再延至4月

延伸閱讀

美優勢瓦解 盟友輪番訪華尋出路

美優勢瓦解 盟友輪番訪華尋出路
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例

德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例
回應美國關稅 梅爾茨：歐盟將協商統一立場

回應美國關稅 梅爾茨：歐盟將協商統一立場

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險