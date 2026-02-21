川普將公布外星人檔案 批歐巴馬洩密

2022年5月17日，海軍情報處副處長向眾議院情報小組聽證會上，向眾議員解說海軍所拍攝到的空中不明現象影片。(美聯社)

川普 總統19日在社群媒體貼文指責前總統歐巴馬 日前在播客採訪中表示外星人真實存在是洩露機密資訊，不過他說既然公眾對此議題興趣濃厚，於是指示國防部和其他政府機構查明並公布與外星人及不明飛行物體(UFO )相關的檔案。

川普在「空軍一號」上告訴記者，「我不知道他們(外星人)是否真實存在。」談到歐巴馬時則說，「也許我會通過解密幫他擺脫困境。」

川普在社群平台上貼文稱，已指示政府機構公布與外星人(aliens)和外星生命(Extraterrestrial life)、不明空中現象(UAP)和UFO相關資訊檔案。

歐巴馬15日在播客節目中暗示外星人存在，後來又澄清說沒有看過外星人與人類接觸的證據，但表示，從統計學角度看，宇宙如此浩瀚，存在另一種生命的可能性很大。

川普說，他對於外星人是否存在沒有看法。自己從不談論這個話題。然而，川普的兒媳賴拉·川普(Lara Trump)本周在播客節目中暗示，總統會在合適的時機發表有關外星人的演講。

白宮表示對此毫不知情。

2017年，一群前五角大廈和政府官員向「紐約時報」和Politico網路新聞洩露海軍飛行員拍攝到的UAP影片，再次引發公眾對UFO以及政府可能隱瞞外星生命秘密的關注，進而促使國會於2022年5月舉行50年來第一場關於不明飛行物體的聽證會，官員稱，這些看起來像是漂浮在空中的綠色三角形物體很可能是無人機。

在那之後，國防部承諾提高該議題透明度，2022年7月成立「全領域異常現象解析辦公室」(All-Domain Anomaly Resolution Office , AARO)，收集所有軍方有關不明飛行物體目擊報告。

已公開的資料顯示，軍方提交的多數UFO報告都未解決，已確認的案例則多半無害。

2024年6月一份提交給國會的18頁非機密報告稱，此前一年軍方人員共提報485起不明空中現象，其中118起被證實是「諸如氣球、鳥類和無人機等各種普通物體」，並強調，「迄今為止，AARO尚未發現任何外星生命、活動或技術的相關證據。」