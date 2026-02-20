2024波音星際飛機任務失敗 NASA報告揭溝通失靈

我的頻道

中央社／華盛頓19日電
波音2024年星際飛機任務出包，導致兩名太空人受困國際太空站近一年，國家航空暨太空總署（NASA）19日公布全面報告。（美聯社）
波音2024年星際飛機任務出包，導致兩名太空人受困國際太空站近一年，國家航空暨太空總署（NASA）19日公布全面報告。（美聯社）

波音2024年星際飛機任務出包，導致兩名太空人受困國際太空站近一年，國家航空暨太空總署（NASA）19日公布全面報告，揭露NASA與長期承包商波音在如何安全地將太空人送回地球一事上難以達成共識，雙方出現溝通不良與「不專業的行為」。

路透報導，NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在臨時召開的記者會上，嚴厲批評波音（Boeing）與NASA領導階層對這趟星際飛機（Starliner）任務的處理方式，同時發布一份長達300頁的報告，詳述星際飛機首次載人任務背後的技術缺陷與監督失職。這趟任務已於去年結束。

艾薩克曼在社群平台X張貼寫給NASA員工的信件全文，他在信中指出：「星際飛機雖存在需要修正的設計與工程缺失，但這次調查揭露最令人擔憂的失敗，其實不是硬體部分。」

艾薩克曼補充表示，「問題出在決策與領導方式，如果放任不管，可能會形成不適合載人太空飛行的文化」，呼應報告中「文化與組織」章節的調查結果。

星際飛機的技術失誤導致NASA太空人魏摩爾（Butch Wilmore）與威廉斯（Suni Williams）滯留國際太空站（ISS）9個月，這趟備受關注的測試任務原本預計僅執行約一周。

根據報告，在地球上，波音與NASA官員曾在多場氣氛緊張的會議中，針對如何讓太空人安全返回發生激烈爭執，甚至出現「不專業的行為」與相互爭吵的場面，違背了NASA一向倡導的健康技術辯論與危機管理規範。

這份報告是在去年11月完成，引述了不具名的NASA官員訪談內容，指出「許多受訪者提到，在任務初期出現技術分歧時，會議氣氛充滿防禦性、不健康且爭論不休」。

一名官員說：「會議中出現咆哮，情緒激動且毫無效率。這大概是我待過最醜陋的工作環境。」

另一名官員說：「這兩個團隊之間缺乏明確的衝突解決方案，導致關係緊張、情緒受挫。」

這份報告也形容NASA與波音之間的「夥伴關係脆弱」，NASA官員擔憂波音可能會因為工程挑戰與機構標準而退出NASA的商業載人計畫（Commercial Crew Program），這影響了官員對關鍵任務議題的決策。

波音透過聲明中表示：「感謝NASA的徹底調查並給予我們參與的機會。」波音又指出，公司在解決星際飛機的技術問題方面取得進展，並已做出組織調整。

NASA事後將星際飛機任務歸類為「A級」事故，這是NASA針對任務失敗所劃分的最嚴重等級，觸發因素包括太空船損失超過200萬美元、有機組人員死亡或永久性損傷等。

波音在這次任務後斥資數千萬美元修復星際飛機。魏摩爾與威廉斯兩人都是資深的試飛員與太空人，他們在出問題的星際飛機空機返回後，去年搭乘一艘太空探索科技公司（SpaceX）太空船安全返抵地球。

艾薩克曼告訴記者：「最重要的是，我們希望傳達一個訊息，那就是處理這類情況的正確與錯誤方式是什麼，才能避免這種情況再次發生。」

這份報告列出導致任務失敗的四項已知技術異常，其中包括星際飛機的推進系統故障，這在任務展開的最初幾個小時內，導致星際飛機難以與國際太空站對接。

太空人 NASA 波音

