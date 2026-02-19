我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

太浩湖滑雪團悲劇 「黑鳥山嚮導」專門承辦美歐日野外滑雪

編譯彭馨儀／綜合報導
內華達郡警長穆恩表示，將調查旅遊公司是否明知有雪崩風險仍決定出團，導致八死一失蹤的慘劇。(美聯社)
內華達郡警長穆恩表示，將調查旅遊公司是否明知有雪崩風險仍決定出團，導致八死一失蹤的慘劇。(美聯社)

出事的太浩湖(Lake Tahoe)越野滑雪團，團員共15人，由「黑鳥山嚮導」(Blackbird Mountain Guides)帶團，前往加州內華達山脈(Sierra Nevada)靠近太浩湖的青蛙湖(Frog Lake)附近原荒，進行為期3天的滑雪活動。

團員自備食物於15日出發，在太浩國家森林(Tahoe National Forest)海拔7600呎的小屋過夜。當天早上，冬季風暴來襲，內華達州已發布雪崩警報，17日清晨5點，內華達山脈雪崩中心(Sierra Avalanche Center)發布更嚴重大雪崩警報，持續到18日。內華達郡警長穆恩(Shannan Moon)表示，將調查旅遊公司是否明知有雪崩風險仍決定出團，導致八死一失蹤的慘劇。

「黑鳥山嚮導」官網宣傳稱，「若您預訂特拉基(Truckee)的青蛙湖小屋(Frog Lake Huts)，請相信我們的嚮導，將負責帶團進出，管理各種風險，並為您找到最佳的地形和雪質！」小屋內配備睡墊、瓦斯爐和抽水馬桶。

網站介紹，此行程每人收費1165元，適合中階到高階滑雪者，要求至少有20天的越野滑雪經驗，並做好1天內攀爬垂直高度達2500呎的準備。嚮導會攜帶急救包，以及用於處理人體排泄物的隨身排泄物袋(wag bags)，但團員必須自備滑雪裝備和雪崩裝備，包括雪崩信標、雪鏟和雪崩探測棒，「嚮導一般都能找到絕佳的越野雪況，但很多時候我們需要克服重重困難才能到達目的地，這就要滑雪者須精通越野滑雪技巧，並在出發前具備紮實的滑雪基礎。」

公司聲明，雪崩發生在城堡峰(Castle Peak)附近，此團包括4名嚮導在內，正返回雪道起點，最後3名嚮導不幸罹難。

「黑鳥山嚮導」在加州和華盛頓州設有辦事處，專辦美西、歐洲，以及日本的登山越野滑雪，也提供野外生存技能和急救等安全課程。

警方表示，救援人員冒著暴風雪，在極其惡劣的條件下，救出在雪崩中堅持數小時的6名倖存者，而此處經常有救援行動。

世報陪您半世紀

加州 華盛頓州 內華達州

上一則

被控致兒童社媒上癮 查克柏格：未滿13歲使用會被移除

下一則

緬因州郊區遍布非法華人大麻農場 每鎮2、3戶 種植分銷一條龍

延伸閱讀

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導
冬奧╱徐夢桃衛冕滿身傷 父觀賽哽咽：我的女兒是戰神

冬奧╱徐夢桃衛冕滿身傷 父觀賽哽咽：我的女兒是戰神
加州太浩湖毀滅性雪崩 10人恐被埋…今日5件事

加州太浩湖毀滅性雪崩 10人恐被埋…今日5件事
哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道 場邊觀眾驚呼連連

哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道 場邊觀眾驚呼連連

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜