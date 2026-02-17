2022在密西根湖底找到…154年前豪華沉船 完成3D影像模型

「拉貝爾湖號」汽船1866年停泊在密西根州馬奎特。(美聯社)

「拉貝爾湖號」(Lac La Belle)豪華汽船沉睡外海154年終於現身。伊利諾州沉船獵人保羅埃霍恩(Paul Ehorn)宣布，他領導的團隊2022年10月在威斯康辛州 瑞辛(Racine)和肯諾沙(Kenosha)之間、離海岸20哩的海域發現「拉貝爾湖號」，去年夏天重返，完成沉船的3D影像模型。

現年80歲的埃霍恩從15歲開始尋找沉船，自1965年以來，他一直在努力尋找「拉貝爾湖號」的確切位置。2022年，他根據各種線索，縮小搜索範圍，在密西根湖上花2個小時用側掃聲納找到。

根據沉船世界(Shipwreck World)網站的記載，「拉貝爾湖號」於1864年在俄亥俄州 建造。這艘217呎長的汽船往返於克利夫蘭和蘇必略湖(Lake Superior)之間，但在1866年因碰撞沉沒，於1869年被打撈修復。

1872年10月13日晚，「拉貝爾湖號」載著53名乘客和船員，以及大麥、豬肉、麵粉和威士忌等貨物，在狂風中從密爾瓦基(Milwaukee)駛往密西根州的格蘭德 港(Grand Haven)。航行約2小時後，船隻開始進水。巨浪猛襲淹沒船身，風暴將船隻推向南方。凌晨5點船長下令放下救生艇，汽船船尾先沉入水中。

其中一艘救生艇在前往岸邊途中傾覆，造成8人死亡。其餘救生艇在瑞辛和肯諾沙之間的威斯康辛州海岸登陸。

埃霍恩說，沉船的外部覆蓋著昆嘎貽貝(Quagga Mussels)，上層船艙已不復存在，但船體看起來完好無損，橡木內飾也保存完好。

據威斯康辛水資源圖書館稱，五大湖區有6000至1萬艘沉船，其中大部分尚未被發現。近年來，由於擔心入侵物種昆嘎貽貝正在緩慢破壞沉船，沉船搜尋者們更加積極地在湖泊中搜尋沉船。

「拉貝爾湖號」是埃霍恩發現的第15艘沉船。 「又完成了一艘，可以打個勾了，就像解謎一樣，這次我們運氣不錯，很快就找到了。」他說。 「現在該尋找下一艘了。難度愈來愈大，容易找到的都已經被找到了。」