我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

龜兔賽跑誰會贏？馬斯克與貝佐斯的太空計畫 轉向登月大戰

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國兩名超級首富兼科技大亨馬斯克(右)與貝佐斯(左)，在美國重啟新奔月之旅，正展開激烈競爭。(美聯社)
美國兩名超級首富兼科技大亨馬斯克(右)與貝佐斯(左)，在美國重啟新奔月之旅，正展開激烈競爭。(美聯社)

太空競賽已從冷戰時期的國家對抗，轉變為21世紀科技億萬富豪的資本對決。在中國預計於2030年前後將太空人送上月球表面的時間壓力之下，SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)與藍源(Blue Origin)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，如今都把目標轉向月球，雙方同步調整戰略，掀起新一輪「登月大戰」。

華爾街日報報導，馬斯克多年來高喊「讓人類成為多行星物種」，他曾在X平台宣告「我們要直奔火星」，甚至批評「登月是干擾因素。」

美國兩名超級首富兼科技大亨馬斯克(右)與貝佐斯(左)，在美國重啟新奔月之旅，正展...
美國兩名超級首富兼科技大亨馬斯克(右)與貝佐斯(左)，在美國重啟新奔月之旅，正展開激烈競爭。(美聯社)

中國推動2030年前後完成登月任務，華府政策重心轉向搶在2028年前重返月球；馬斯克上周宣布，SpaceX改為優先布局月球，計畫打造「阿爾法月球基地」(Moonbase Alpha)，甚至構想在月表部署可發射衛星的裝置，奠定百萬顆衛星組成的人工智慧運算網絡的基礎。計畫名稱則是借用自1970年代科幻電視影集和時下一套電玩遊戲。

馬斯克表示，「調整優先事項是因為我擔心天災人禍會阻礙來自地球的補給太空船，導致殖民地消亡。」

他說：「我們可以在不到10年內，讓月球城市自我成長，但火星可能需要20年以上。」

路透分析，馬斯克這番話顯示SpaceX自2002年創立以來，以火星為核心的長期願景出現重大轉折。

圖為畫家筆下的馬斯克的SpaceX的超級火箭，陳列在月球上。(美聯社)
圖為畫家筆下的馬斯克的SpaceX的超級火箭，陳列在月球上。(美聯社)

除了外部因素，技術現實也讓SpaceX修正策略。登陸火星每26個月才出現一次窗口，巨型火箭星艦(Starship)經過幾次試射但未完全進入軌道，加上火箭離開地球後的軌道燃料補給技術仍待突破，種種挑戰讓馬斯克的火星計畫延宕。

相較之下，月球距離地球約38萬公里，補給與往返難度相對火星較低，但月球同樣面臨強烈太陽輻射、極端溫差與大規模建材運輸等挑戰。

馬斯克宣稱，改良版的星艦估計每年執飛逾1萬次，負責把數百萬噸的設備與人員送上月球。

貝佐斯多年來主張以月球為跳板，建立太空基地與工廠，並以「龜兔賽跑」循序漸進、勇往直前(Gradatim Ferociter)的寓意鼓勵員工。

貝佐斯的「藍源」提供的「藍月MK1」在月球上登陸的畫像。(美聯社)
貝佐斯的「藍源」提供的「藍月MK1」在月球上登陸的畫像。(美聯社)

近期隨著SpaceX將目標高調地轉向月球，貝佐斯在X平台貼出一張烏龜黑白照片，雖未附文字，寓意卻相當清楚。

馬斯克對此回應：「他們可能會在SpaceX之前，把東西送上月球，我並不介意。」他強調，關鍵在於「將數百萬噸設備與人員送上月球，建造一座能自我成長的城市」，接著自嘲「或許我們現在更像烏龜，而不是兔子。」

世報陪您半世紀

馬斯克 火星 SpaceX

上一則

中國20.3萬顆衛星計畫威脅馬斯克？ 分析：缺2技術難實現

下一則

武林高手到心靈導師…李梅山從詠春拳訣中 悟出安定心法

延伸閱讀

美中太空競賽加劇 馬斯克、貝佐斯競相登月球

美中太空競賽加劇 馬斯克、貝佐斯競相登月球
馬斯克合併xAI與SpaceX 引發離職潮 前員工曝內部2亂象

馬斯克合併xAI與SpaceX 引發離職潮 前員工曝內部2亂象
美250創新者排行 馬斯克第一 黃仁勳位居第5

美250創新者排行 馬斯克第一 黃仁勳位居第5
馬斯克重組xAI團隊 規劃四大核心業務

馬斯克重組xAI團隊 規劃四大核心業務

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差