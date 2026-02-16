龜兔賽跑誰會贏？馬斯克與貝佐斯的太空計畫 轉向登月大戰

美國兩名超級首富兼科技大亨馬斯克(右)與貝佐斯(左)，在美國重啟新奔月之旅，正展開激烈競爭。(美聯社)

太空競賽已從冷戰時期的國家對抗，轉變為21世紀科技億萬富豪的資本對決。在中國預計於2030年前後將太空人送上月球表面的時間壓力之下，SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk)與藍源(Blue Origin)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，如今都把目標轉向月球，雙方同步調整戰略，掀起新一輪「登月大戰」。

華爾街日報報導，馬斯克多年來高喊「讓人類成為多行星物種」，他曾在X平台宣告「我們要直奔火星 」，甚至批評「登月是干擾因素。」

中國推動2030年前後完成登月任務，華府政策重心轉向搶在2028年前重返月球；馬斯克上周宣布，SpaceX改為優先布局月球，計畫打造「阿爾法月球基地」(Moonbase Alpha)，甚至構想在月表部署可發射衛星的裝置，奠定百萬顆衛星組成的人工智慧運算網絡的基礎。計畫名稱則是借用自1970年代科幻電視影集和時下一套電玩遊戲。

馬斯克表示，「調整優先事項是因為我擔心天災人禍會阻礙來自地球的補給太空船，導致殖民地消亡。」

他說：「我們可以在不到10年內，讓月球城市自我成長，但火星可能需要20年以上。」

路透分析，馬斯克這番話顯示SpaceX自2002年創立以來，以火星為核心的長期願景出現重大轉折。

圖為畫家筆下的馬斯克的SpaceX的超級火箭，陳列在月球上。(美聯社)

除了外部因素，技術現實也讓SpaceX修正策略。登陸火星每26個月才出現一次窗口，巨型火箭星艦(Starship)經過幾次試射但未完全進入軌道，加上火箭離開地球後的軌道燃料補給技術仍待突破，種種挑戰讓馬斯克的火星計畫延宕。

相較之下，月球距離地球約38萬公里，補給與往返難度相對火星較低，但月球同樣面臨強烈太陽輻射、極端溫差與大規模建材運輸等挑戰。

馬斯克宣稱，改良版的星艦估計每年執飛逾1萬次，負責把數百萬噸的設備與人員送上月球。

貝佐斯多年來主張以月球為跳板，建立太空基地與工廠，並以「龜兔賽跑」循序漸進、勇往直前(Gradatim Ferociter)的寓意鼓勵員工。

貝佐斯的「藍源」提供的「藍月MK1」在月球上登陸的畫像。(美聯社)

近期隨著SpaceX將目標高調地轉向月球，貝佐斯在X平台貼出一張烏龜黑白照片，雖未附文字，寓意卻相當清楚。

馬斯克對此回應：「他們可能會在SpaceX之前，把東西送上月球，我並不介意。」他強調，關鍵在於「將數百萬噸設備與人員送上月球，建造一座能自我成長的城市」，接著自嘲「或許我們現在更像烏龜，而不是兔子。」