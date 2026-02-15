美中西部7州逾60政要 向台灣賀新春

美國中西部七州多達60多位政要首長，首度共同在Youtube與社群媒體祝賀台灣民眾與當地僑胞農曆新年快樂，期許提升台灣與美國中西部夥伴關係。

中西部伊利諾、印第安納、愛阿華、密西根、明尼蘇達、俄亥俄及威斯康辛等七州國會議員、州市首長、州府官員、州市議會「友台連線」共同主席及議員等，多達62位中西部及國會兩黨政要，近日共同以錄影方式，向在美中西部僑胞及2300萬台灣民眾祝賀「金馬新年」萬馬奔騰、平安快樂。

向民眾賀春節的政要包括伊利諾州聯邦眾議員 佛斯特、台裔副州長侯炳文(Grace Hou)、明尼蘇達州副州長佛蘭納根、農業廳長皮特森、芝加哥 市市長強森(Brandon Johnson)、印第安納州州務卿莫拉萊斯(Diego Morales)、經發廳總裁李察遜、俄亥俄州 州務卿拉羅斯(Frank LaRose)、沃倫(Warren)市市長佛蘭克林、愛阿華州州務卿培特(Paul Pate)、州參議長辛克雷等多位市長、各州市議會兩黨領袖及「友台連線」共同主席。

台北駐芝加哥辦事處長類延峰表示，過去一年台美經貿達到前所未有的戰略高度，台灣與美國中西部關係持續深化，在經貿、科技、教育及人文交流都有豐碩成果，展現台美共同價值與堅實夥伴情誼。

