情人節賭盤 預測市場拿名人戀情下注

編譯彭馨儀／綜合報導
天后泰勒絲和美式足球明星男友凱爾西何時結婚、是否會在婚前懷孕，已成為預測市場網路賭盤的下注標的。(美聯社)
愛情能不能打敗賠率？預測市場情人節接受下注，賭名人戀情是開花結果還是分手收場。

線上博弈網站Polymarket開出賭盤，預測去年12月宣布戀情的流行歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)和加拿大前總理杜魯多(Justin Trudeau)能否在今年底訂婚，截至2月初，兩人訂婚機率為27%。已有超過2萬2800元的賭注押在這對情侶的感情上。

另外也有人在Polymarket賭流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)和美式足球明星凱爾西(Travis Kelce)會不會在6月30日之前結婚，甚至泰勒絲是否會在婚前懷孕，目前下注金額已累積數十萬元。

另一平台Kalshi預測泰勒絲和凱爾西在2027年1月1日之前結婚的機率為70%。

其他賭盤還有：

凱莉詹納(Kylie Jenner)與新科金球獎影帝「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)今年會訂婚嗎？Kalshi：機率53%

女星千黛亞(Zendaya)和「蜘蛛人」湯姆霍蘭德(Tom Holland)會在12月31日前結婚嗎？Polymarket：機率49%

比利契克(Bill Belichick)和喬丹哈德森(Jordon Hudson)會在2027年前結婚嗎？Kalshi：機率7%

提倡金融改革證券政策主管本希夫林(Ben Schiffrin)說，這類市場會助長賭博行為，「平台允許什麼都能下注，包括名人戀情。」甚至認為有人利用內線消息牟利。

但專門研究預測市場的華盛頓與李大學法學院教授梅琳達羅斯(Melinda Roth)告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)，「如果有人知道杜魯多買了一枚戒指，那麼他就會比其他下注者更有優勢。」

但是愛情變幻莫測，預測市場如何連結預測結果與現實，需要明確制定規則。例如，關於提摩西夏勒梅和詹娜關係的猜測不足以作為訂婚的證據，必須要有官宣說他們打算結婚，就像說「我們訂婚了」或「我願意」之類的聲明，足以讓那些押注戀人會幸福美滿的賭贏，但未經證實的傳言不算。

Polymarket是全球營運的預測市場，2022年被迫關閉美國業務，後在商品期貨交易委員會(CFTC)監管重新上線。Kalshi也受CFTC監管，並在全球營運。

