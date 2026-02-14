「AI無法取代」31歲亞裔男出租流動廁所 年賺430萬美元

流動廁所示意圖，非本文相關照。（路透）

AI 不斷衝擊全球就業市場，舊金山灣區 卻有人卻選擇了一條低科技的創業之路。CNBC報導，31歲的湯姆（Daniel Tom）憑藉出租流動廁所，2025年實現年收入430萬美元，他更揚言，這是一門「AI無法取代的生意」。

亞裔 臉孔的湯姆是Bay Area Sanitation的創辦人，公司負責出租流動廁所，包括每周清潔以及管理12輛真空抽吸車：「當我告訴別人我經營流動廁所公司時，常常會看到嫌惡的表情。但只要我解釋商業模式與營收狀況，多數人就會開始感興趣。」他說。

湯姆2023年創立公司時，只有一輛卡車與100個出租廁所，然而創業第一年後即實現獲利，營收也隨著設備數量增加而成長。Bay Area Sanitation在2024年創造310萬美元營收，2025年則達到430萬美元。

湯姆的公司出租流動廁所，業務範圍從戶外音樂會、建築工地到公園。標準尺寸流動廁所長期租賃每月160美元起（包含每周清潔），短期活動價格則介於每場239至399美元之間。

公司大部分收入來自長期租賃與每周清潔費，「我專注於長期租賃，這代表穩定、可預期的營收，」湯姆表示。

「在許多人擔心被人工智慧取代的時代，我們建立的是一門低科技、AI無法取代的生意，」他說。

湯姆接觸這個產業始於大學三年級，當時他在一家流動廁所公司打工，卻因此看上這個行業的潛力。畢業後，他放棄教職夢想，決定創業。

「說實話，我為自己所做的事感到驕傲。我提供的是人人都需要的服務，每個人都會上廁所，不是嗎？」他說。

但這份工作並非人人適合，「我清潔過太多流動廁所，氣味對我已經沒什麼影響。但偶爾遇到有人吃壞肚子後留下的狀況，連我都會難以忍受。」湯姆笑說。