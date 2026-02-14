馬斯克合併xAI與SpaceX 引發離職潮 前員工曝內部2亂象

科技富豪馬斯克推動xAI與SpaceX整併之際，xAI卻爆發一波離職潮。短短數日內，多名共同創辦人與員工相繼宣布離開。為馬斯克效力從來都不是一件易事，但部分離職員工的說法則點出xAI更深層的問題。(路透)

科技富豪馬斯克 推動xAI 與SpaceX整併之際，xAI卻爆發一波離職潮。短短數日內，多名共同創辦人與員工相繼宣布離開，使原有12名共同創辦人如今僅剩一半仍在職。部分離職者更公開表示，將另起爐灶創辦自己的AI公司。為馬斯克效力從來都不是一件易事，但部分離職員工的說法則點出xAI更深層的問題。

科技媒體The Verge報導，這波人事震盪發生在xAI宣布與SpaceX整併之後。市場傳出，整合集團估值高達1.25兆美元，並將打造太空AI資料中心與高度垂直整合的創新體系。馬斯克在一場45分鐘的內部全員會議中說明重組方向，將公司分為四大部門，包括核心Grok模型與語音、程式開發、影像與影片生成，以及名為「Macrohard」的單位，目標是實現白領工作的全面自動化，直接挑戰微軟在企業軟體與AI辦公市場的主導地位。據報導，他甚至提及在月球建立AI衛星工廠與城市的構想。

企業整併後有人事異動並不罕見。馬斯克也表示，部分離職屬於組織重整所致。然而，前員工指出，合併與重整只是表面因素，更深層的不滿來自兩項問題。

其一，是對安全議題的輕忽。多名消息人士透露，xAI的安全團隊已遭裁撤，模型審查機制僅剩基本過濾功能，例如針對兒少性剝削內容。公司內部不少人對xAI專注開發不宜在工作場合觀看（NSFW）的Grok內容，以及對安全議題的忽視感到失望，有人直言「安全已成名存實亡的部門」。從馬斯克自己發表的重整後藍圖來看，也未見專責安全單位。

一位匿名消息人士表示：「公司內幾乎沒任何安全機制，無論是影像模型或聊天機器人都沒有。在他（馬斯克）看來，安全某種程度等同於審查，因此他反而刻意讓模型更加失控。」「要在這裡生存，你只能閉嘴，照著馬斯克的想法去做。」

其二，是公司長期處於「追趕模式」。有離職員工表示，xAI雖然迭代速度快，但始終未能在技術上超越OpenAI 或Anthropic，決策過程也被形容高度集中，許多產品是否上線，往往在馬斯克在內的全公司群組討論後迅速拍板，缺乏完整的人為審查與風險評估。

另一名在近期重整前離職、要求匿名的消息人士，直言xAI始終在追趕競爭對手。「試圖去做OpenAI一年前做過的事，無法擊敗OpenAI。所有事情都在追趕，幾乎沒有任何高風險的嘗試。若某件事從未有人做過，我們也不會去做。」。有離職者直言，目前各大AI實驗室「都在做同樣的事」，缺乏創意。合併後，xAI股東獲得價值約2500億美元的新股，持股員工有的因此選擇離開，自行創業。