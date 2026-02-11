司法部控6民主黨議員煽動叛亂 起訴被駁回

密西根州聯邦參議員凱絲拉金(左)和亞利桑納州聯邦參議員凱利(右)，以及另外四名民主黨籍聯邦眾議員，去年拍攝短片呼籲軍隊抗拒川普總統的「非法命令」。(美聯社)

亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)等六位具有軍事背景的民主黨國會議員，拍攝短片呼籲軍隊抗拒川普 總統的「非法命令」，而遭司法部 指控。知情人士透露，華盛頓聯邦大陪審團已拒絕起訴他們。

美聯社引述一匿名人士報導，聯邦大陪審團10日拒絕簽署起訴書，儘管目前尚不清楚聯邦檢察官是否會再提出起訴以及可能的罪名，但普遍認為司法部不會就此罷休。

六人之中以凱利最為觸目，他曾在沙漠風暴行動中擔任攻擊機飛行員，後來進入NASA，四度駕駛太空梭執行任務。另外，密西根州聯邦參議員凱絲拉金(Elissa Slotkin)，她曾任中央情報局分析師和國防部中東政策顧問。其餘四名聯邦眾議員，包括伊拉克和阿富汗戰爭退役陸軍上尉柯羅(Jason Crow，科羅拉多州)、都是海軍上尉退役的古德蘭德(Maggie Goodlander，新罕布夏州)和德魯齊奧(Chris Deluzio，賓州)以及退役空軍上尉胡拉漢(Chrissy Houlahan，賓州)。

大陪審團駁回起訴極為罕見，但近幾個月華府聯邦大陪審團已多次拒絕提告，這次是最新一起，原因在於多起案件中，由公眾組成的大陪審團都認為川普政府所提出的證據明顯不足。

華府聯邦檢察官辦公室及司法部尚未對此置評。

凱利等六人去年11月發布長達一分半鐘的視頻，呼籲軍隊抗拒川普的「非法命令」，川普即指責他們的言行已構成「最嚴重的煽動叛亂行為」，都是叛徒，應該予以逮捕審判、甚至處死。

國防部長赫塞斯形容六人是「煽動六人幫」(Seditious Six)，更威脅將凱利降階。五角大廈 之後即對海軍上校退役的凱利展開調查。凱利上月就此反控五角大廈及赫塞斯等，違反憲法保護言論自由的條文。

凱利獲悉大陪審團拒絕起訴後，在X發文直斥，試圖起訴他們六人是「川普及其走狗對權力的肆意濫用」，「川普要讓每個美國人感到害怕而不敢公開反對他。」

絲拉金10日發聲明要求司法部結束調查，稱不起訴是憲法、言論自由和法治贏得一場勝利，「這一天是本屆政府尷尬的一天，卻也是國家又一個悲傷的日子。」