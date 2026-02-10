能源價格飆漲 白宮放眼資料中心「自願」協議

白宮。(路透)

川普 政府正推動一項新的自願協議，希望全球大型科技公司公開承諾，為人工智慧(AI )資料中心快速擴張建立行為準則。熟悉相關討論情況的匿名政府官員透露，白宮 希望透過這項協議，回應外界對資料中心消耗大量能源、水資源且造成電價上漲的疑慮。

政治新聞網站「Politico」取得的協議草案顯示，此構想要求耗能龐大的科技公司的資料中心不得推升家庭電價、加劇水資源壓力或危及電網穩定，並明確規定，帶動需求的科技公司必須自行負擔新電力與相關基礎設施的建設成本。

協議核心要求「超大規模」(hyperscaler)的科技公司全額支付為資料中心新增的發電容量與輸電升級費用，並簽署長期電力合約，避免成本轉嫁給其他使用者；此外，企業也必須與聯邦、州與地方監管單位合作，制定電力與輸電費率，在「一切可能情況下」確保，甚至降低資料中心所在地的住宅用電價格。

外界解讀這項尚未定案的協議是川普總統與美國主要科技公司及資料中心開發商之間的自願承諾，可能適用OpenAI、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)母公司Meta等AI巨頭。

知情人士透露，川普政府有意透過舉辦一場高調的白宮活動宣布此計畫，尚不清楚哪些企業有意參加或受邀響應。

AI資料中心呈現爆炸性成長，電力公司、監管機構與議員示警，區域電網恐不堪負荷，電價也可能進一步上漲，這成為政府在期中選舉前面臨的政治壓力來源。

白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)表示，科技公司正與總統合作，在建設資料中心時「承擔電費成本」。