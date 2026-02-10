國安部示警：下毒傷害或殺死伴侶者漸多

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導

同居伴侶「愈來愈可能」使用化學或生物毒素來殺害或傷害自己的伴侶，這一趨勢令人震驚的程度，讓聯邦國土安全部(Department of Homeland Security)直接向執法人員發出警告。

這份警告出自於美國廣播公司新聞網(ABC News)所取得的一份1月情報報告；報告指出，有意圖要傷害或殺害同居伴侶的人，轉向使用氰化物(cyanide)或蓖麻毒素(ricin)等毒藥來下手，而這些毒藥來源「通常來自網路黑市或自製」。

情報報告稱：「由於化學和生物毒素的症狀往往較隱匿且會延遲出現，因此使用此類毒素的家庭暴力案件，在偵查和起訴上，構成了重大挑戰。」

報告重點列出一起科羅拉多州牙醫案；科州牙醫克瑞格(James Craig)，利用非處方眼藥水成分中常見的砷、氰化物和四氫唑啉混合物，逐步毒害他的妻子安琪拉(Angela Craig)，最後在2025年被判處一級謀殺罪。此案檢察官聲稱，克瑞格私下將毒物添加到其妻子飲用的奶昔中，導致她在10天之內三次住院，並在她住院期間給她注射了致命的氰化物。

DHS報告指出：「驅使人使用化學或生物毒素造成傷害或致人死亡事件的因素有許多，包括網絡信息的易獲取性、某些化學品的易得性以及人們普遍認為檢測難度較大等。」報告還列舉了美國自2019年以來發生的另外16起案件，在這些案件中，被告皆遭指控或定罪毒害現任或前任伴侶、同居伴侶、戀人或家庭成員，其中有10名受害人因此死亡。

根據這份報告，家庭下毒事件中最常使用的毒物，包括防凍劑、眼藥水、合成鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)和處方藥秋水仙鹼(colchicine)，以及氰化物和化學元素鉈(thallium)。

「這些物質通常是因為其症狀與自然疾病相似而被選中，讓檢測和調查變得複雜，」報告指出並警告，如果使用化學或生物毒素殺人或傷人的趨勢持續下去，死亡人數將會增加，倖存者則會有長期健康問題，同時「對第一線救援人員的專業培訓和設備的需求也會增加」。

芬太尼 國土安全部 科羅拉多州

