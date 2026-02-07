我的頻道

快訊

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

超級盃今年至少10支廣告跟AI有關 汽車業投放大減

編譯俞仲慈／綜合報導
今年超級盃的廣告，AI當道，連薯片廣告都加入會動的薯片人。(美聯社)
今年超級盃的電視廣告已搶先曝光。一如以往，看比賽時必備的零食飲料廣告，令人眼花撩亂，同時還有熱門減肥藥廣告，彷彿告訴球迷盡情吃喝不用擔心；同時大量宣揚人工智慧(AI)科技的廣告，也是一大亮點。不過向來是超級盃廣告大戶的汽車業，今年卻幾乎銷聲匿跡。

據美聯社報導，2026年超級盃廣告從品客洋芋片(Pringles)、亨氏蛋黃醬(Hellmann)到各種無酒精飲料，廠商不惜重資邀請好萊塢明星演出，就是希望球迷觀賞超級盃的同時，猛灌汽水、大啖零食、窩在沙發叫外送餐點。

如果擔心體重，網球女將小威廉斯(Serena Williams)憑藉其強大的影響力和信譽為羅氏藥廠(Roche)推出的GLP-1減肥藥做廣告。

還有Hims & Hers廣告和去年一樣，先是描繪美國醫療保健的噩夢，卻因為內容含糊不清，推銷遠距醫療服務毫無說服力，尤其整容手術近距離畫面更讓人看得沮喪。

不過諾華製藥(Novartis)邀請美式足球(NFL)球星格隆考夫斯基(Rob Gronkowski)和基特爾(George Kittle)輕鬆躺在吊床或練習瑜伽，強調前列腺癌血液篩檢有助於男性放鬆身心的廣告，創意令人會心一笑。

今年超級盃廣告種類包羅萬象，至少10支是宣傳AI聊天機器人與AI科技服務的廣告，廣告暨行銷雜誌ADAGE總編輯波吉(Jeanine Poggi)指出：「有鑑於AI對我們日常生活的影響，今年超級盃出現AI廣告實在不足為奇。」

但為顧及許多人對AI科技的恐懼不安，廣告內容多半輕鬆且生活化，例如酒廠Svedka推出AI生成廣告，以機器人跳舞來銷售伏特加為賣點，而且有趣之處在於機器人舞蹈動作設計者依然是真人，經過比賽評選勝出後，再把動作輸入AI軟體程式。

但原本是超級盃廣告大戶的汽車業，今年只剩三家製造商：通用(General Motors)、豐田(Toyota Motor)和福斯(Volkswagen)播放總長度約兩分鐘的廣告。根據廣告數據公司iSpot統計，2012年汽車廣告占超級盃廣告投放量40%，但隨著近年產業大幅衰退，2025年占比驟降至個位數(7%)，iSpot執行長穆勒(Sean Muller)直言：「汽車業正在勒緊褲帶，我認為超級盃就是衡量這一切的最佳工具。」

超級盃 AI 豐田

