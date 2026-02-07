我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
華盛頓郵報4日對編輯部做出大規模改革。（美聯社）
華盛頓郵報4日對編輯部做出大規模改革。（美聯社）

華盛頓郵報」今天表示，執行長兼發行人路易斯將立刻離職，就在幾天前，亞馬遜創辦人、億萬富翁貝佐斯（Jeff Bezos）擁有的這家歷史悠久報社大規模裁員，引發讀者不滿。

中央社引述法新社報導，儘管美國各地報業普遍面臨嚴峻挑戰，路易斯（Will Lewis）在任兩年間試圖扭轉報社虧損，他的管理方式卻遭到訂閱者與員工的嚴厲批評。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）宣布，由去年加入華郵的財務長多諾佛利歐（Jeff D'Onofrio）接替英籍的路易斯。多諾佛利歐曾任社群平台Tumblr執行長。

華郵一名記者在社群媒體上分享路易斯致員工的郵件。路易斯在信中表示，現在是他「功成身退的最好時機」。

華郵發表的聲明僅表示，多諾佛利歐將接替路易斯的職務，且「即刻生效」。

3日宣布的大規模裁員中，數百名華郵記者被解雇，包括大多數海外、地方及體育部門的員工。

華郵未公布裁員人數，但「紐約時報」（The New York Times）報導，800人的新聞團隊中已有約300人被裁。

華郵整個中東團隊均遭解雇，就連俄烏戰事持續之際，派駐基輔的烏克蘭記者也也同樣被裁。

據當地媒體報導，華郵的體育、圖像與地方新聞部門大幅縮編，每日Podacst節目Post Reports也已停播。

華郵 裁員 華盛頓郵報

上一則

川普擬建25層樓高獨立拱門 俯視林肯紀念堂、比凱旋門更壯觀

延伸閱讀

華郵裁員三分之一 編採大改革 關閉體育版、國際新聞大幅縮減

華郵裁員三分之一 編採大改革 關閉體育版、國際新聞大幅縮減
華郵編採大改革：關閉體育、地方新聞以服務紙版訂戶為主

華郵編採大改革：關閉體育、地方新聞以服務紙版訂戶為主
紙本發行量驟減 包括華郵在內主流媒體被迫擴展營收管道

紙本發行量驟減 包括華郵在內主流媒體被迫擴展營收管道
華盛頓郵報傳出將大裁員 已通知今天在家等候視訊會議

華盛頓郵報傳出將大裁員 已通知今天在家等候視訊會議

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病
63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣