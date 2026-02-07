美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

一名環保專家正在喬治亞州一處民宅草地上採取土壤樣本，以檢測「永久性化學物質」含量。全美各地飲用水井正面臨「永久性化學物質」汙染危機，約4000萬人受到影響。(美聯社)

美聯社報導，美國各地飲用水井正面臨「永久性化學物質」汙染危機，盡管聯邦政府 已採取措施防範，但是在各州缺乏經費、人手，再加上居民抗拒檢驗心理的阻力下，目前全美有約4000萬人受到影響。

住在威斯康辛州小鎮史黛拉(Stella)的漢尼曼(Kristen Hanneman)在2022年做了一項改變她生活的決定。該州的科學家正為全州的私人飲用水井檢驗水質是否含有含氟表面活性劑(PFAS)。他們寄了一封信給漢尼曼，徵求她同意來檢查她擁有的飲用水井。她同意了。

幾個月後，她收到州政府毒理分析師的通知，要她與她的三個孩子立即停止飲用水井的水，因為水井水質已遭到所謂永久性化學物質的汙染，PFAS的含量是聯邦政府法定容許上限的數千倍。

永久性化學物質指的是無法分解的有毒化學物質，會積聚在人體的肝、腎等內臟內與向血液之中，大幅增加罹患癌症 的危險性，並且阻礙孩童的生長。PFAS則是一種普遍泛使用的化學物質，自1938年特氟龍問世以來，PFAS就被廣泛應用於生產可耐熱、抗污、防油、疏水的氟聚合物塗料產品中。PFAS會自工廠或廢棄物處理場滲透進入土壤與水原，難以清除。

漢尼曼並非唯一受到汙染的飲用水井主人，史黛拉也並非唯一受到鄰近工業區或軍事基地毒害的社區。根據碉查，全美各地的私人飲用水井，只要是在PFAS製造工廠或是軍事基地附近，都受到嚴重威脅。

根據聯邦政府的估計，全美有半數家庭的飲用水都含有PFAS，不論是來自飲用水井還是自來水廠。但是盡管政府針對水利事業的PFAS含量有嚴格的限制，這一限制並不適用全美大約4000萬名仰賴私人飲用水井的民眾。根壉聯邦政府針對水利事業的規定，PFAS在水中含量不得超過兆分之4，相當於一座奧運 比賽規格的泳池裝滿水後，只容許有不到一滴的PFAS。

然而受限於經費與人手不足，再加上私人飲用水井的所有人抗拒，全美有許多私人飲用水井都還沒有接受檢驗。調查顯示，至少有20州的私人飲用水井都還未接受檢驗，然而當地已有部分地區受到汙染。