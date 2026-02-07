2012年美駐利比亞領事館攻擊案 FBI逮1主嫌押解到美
2012年9月11日，美國駐利比亞班加西(Benghazi)領事館遭受攻擊，美國大使史蒂文斯(Christopher Stevens)及三名美國公民遇害身亡。司法部長邦迪(Pam Bondi)6日上午宣布，聯邦調查局(FBI)已經逮捕班加西攻擊案的一名主嫌。
邦迪聲明指出：「我們從未忘記這些英雄，我們從來沒有停止向針對我們國家的犯罪追討正義。」
她說，班加西攻擊案主嫌巴庫什(Zubayar Al-Bakoush)已於6日早晨被押解到美國境內。將面臨謀殺、恐怖主義、縱火等聯邦罪名起訴，並在華府聯邦法院接受審判。
58歲的巴庫什是利比亞極端主義民兵組織成員，遭美國通緝已逾10年。根據最新解密的起訴書，巴庫什被控加入暴徒團體，於2012年9月11日晚間，與20多名武裝份子攜帶AK-47突擊步槍、槍榴彈發射器攻破美國駐班加西領事館大門並放火焚燒車輛及建築物。在長達數小時的武力衝突中，國務院職員史密斯(Sean Smith)不幸遇害。
由於寡不敵眾後，領事館人員撤退到一旁的附屬設施，結果建築遭到槍擊及迫擊砲彈攻擊，史蒂文斯大使及兩名安全人員伍茲(Tyrone Woods)和杜賀提(Glen Doherty)殉職。
聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)指出，美國司法人員完成巴庫什的監護權轉移(transfer of custody)之後，於6日凌晨將他押解回到維吉尼亞州一處機場。巴庫什被控的其他罪名還包括謀殺未遂、共謀對恐怖份子供應支援物資等。
穿著灰色連帽衫的巴庫什6日下午坐著輪椅在華府聯邦法院過堂，透過口譯回答治安法官詢問。巴庫什透過口譯員表示，完全信任法院和陪審團。他也說，對於獲得公平審判充滿信心。巴庫什案件由華府特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)辦公室負責。另一名攻擊案嫌犯十多年前被美國特種部隊逮捕，定罪之後入獄服刑。第三名嫌犯目前也在坐牢。
