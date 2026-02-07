我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

2012年美駐利比亞領事館攻擊案 FBI逮1主嫌押解到美

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國駐利比亞班加西領事館遭受攻擊和縱火之後的情形。(美聯社)
美國駐利比亞班加西領事館遭受攻擊和縱火之後的情形。(美聯社)

2012年9月11日，美國駐利比亞班加西(Benghazi)領事館遭受攻擊，美國大使史蒂文斯(Christopher Stevens)及三名美國公民遇害身亡。司法部長邦迪(Pam Bondi)6日上午宣布，聯邦調查局(FBI)已經逮捕班加西攻擊案的一名主嫌。

在2012年9月11日班加西領事館攻擊事件中遇害的美國駐利比亞大使史蒂文斯。(路...
在2012年9月11日班加西領事館攻擊事件中遇害的美國駐利比亞大使史蒂文斯。(路透)

邦迪聲明指出：「我們從未忘記這些英雄，我們從來沒有停止向針對我們國家的犯罪追討正義。」

她說，班加西攻擊案主嫌巴庫什(Zubayar Al-Bakoush)已於6日早晨被押解到美國境內。將面臨謀殺、恐怖主義、縱火等聯邦罪名起訴，並在華府聯邦法院接受審判。

58歲的巴庫什是利比亞極端主義民兵組織成員，遭美國通緝已逾10年。根據最新解密的起訴書，巴庫什被控加入暴徒團體，於2012年9月11日晚間，與20多名武裝份子攜帶AK-47突擊步槍、槍榴彈發射器攻破美國駐班加西領事館大門並放火焚燒車輛及建築物。在長達數小時的武力衝突中，國務院職員史密斯(Sean Smith)不幸遇害。

由於寡不敵眾後，領事館人員撤退到一旁的附屬設施，結果建築遭到槍擊及迫擊砲彈攻擊，史蒂文斯大使及兩名安全人員伍茲(Tyrone Woods)和杜賀提(Glen Doherty)殉職。

聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)指出，美國司法人員完成巴庫什的監護權轉移(transfer of custody)之後，於6日凌晨將他押解回到維吉尼亞州一處機場。巴庫什被控的其他罪名還包括謀殺未遂、共謀對恐怖份子供應支援物資等。

穿著灰色連帽衫的巴庫什6日下午坐著輪椅在華府聯邦法院過堂，透過口譯回答治安法官詢問。巴庫什透過口譯員表示，完全信任法院和陪審團。他也說，對於獲得公平審判充滿信心。巴庫什案件由華府特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)辦公室負責。另一名攻擊案嫌犯十多年前被美國特種部隊逮捕，定罪之後入獄服刑。第三名嫌犯目前也在坐牢。

在2012年9月11日班加西領事館攻擊事件中遇害的美國駐利比亞大使史蒂文斯。(路...
在2012年9月11日班加西領事館攻擊事件中遇害的美國駐利比亞大使史蒂文斯。(路透)

華府特區 維吉尼亞州 國務院

上一則

女遭網約車司機性侵 陪審團裁決優步須賠850萬美元

下一則

因應中俄秘密核試 高層官員證實：美也打算重啟

延伸閱讀

川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先
AIT處長谷立言：美再工業化 需台灣幫忙

AIT處長谷立言：美再工業化 需台灣幫忙
一封給美國的信…台非不捧軍售 只是想活下來

一封給美國的信…台非不捧軍售 只是想活下來
前白宮官員：川習會前 中國企圖削弱台對美信心

前白宮官員：川習會前 中國企圖削弱台對美信心

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買