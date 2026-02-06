甘迺迪中心關閉二年整修 國家交響樂團無處棲身

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
甘迺迪中心最大的常駐團體「國家交響樂團」因為川普總統突然宣布將自7月4日起關閉該中心兩年進行整修，面臨營運困難。(美聯社)
甘迺迪中心最大的常駐團體「國家交響樂團」因為川普總統突然宣布將自7月4日起關閉該中心兩年進行整修，面臨營運困難。(美聯社)

川普總統1日宣布將自7月4日起關閉華府地標「甘迺迪中心」(Kennedy Center)，進行約兩年的大規模整修，震撼藝文界。甘迺迪中心最大的常駐團體「國家交響樂團」(National Symphony Orchestra, NSO)事前未接獲任何通知，樂團營運面臨變數，當局承諾將協助尋找替代場館。

國家廣播公司新聞網報導，NSO自1971年起進駐甘迺迪中心，至今已55年。多名樂團成員透露，管理階層與樂手「從川普的貼文才得知此事」。匿名知情人士透露，「誰也沒料到會發生這種事，維持一個交響樂團的運作並不容易，不是像電燈一樣隨意開關。」

對NSO而言，關閉場館簡直是演出排程的夢魘。樂團在演出季每周表演三場，全年有約150場音樂會，與外部獨奏家的合作計畫往往早在數年前就簽訂合約。

知情人士透露，NSO的2028年到2029年表演季原本都已規畫好，如今恐被迫全面重新安排。

有人質疑，甘迺迪中心為何無法比照2019年的整修經驗，在不全面停擺的情況下施工。

川普則主張，若不完全閉館施工，工程品質、進度，以及施工期間的表演與觀賞品質都會受到影響。

川普計畫大修甘迺迪中心的提議仍待該中心董事會批准，其董事長一職由川普本人兼任；該董事會去年12月已通過具爭議性的改名案，將甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)改為「川普-甘迺迪中心」(Trump-Kennedy Center)。

甘迺迪中心突然關閉，讓NSO樂手備感焦慮；NSO的勞資合約今年底到期，原本數月內即將展開談判。一名NSO員工坦言：「現在每個人都對工作前景感到茫然，他們在這裡做音樂，不想捲入政治。」此外，NSO財務吃緊，每年約3500萬元的預算來自捐款、聯邦補助與票房收入。

紐約時報報導，自從川普插手甘迺迪中心運作事務後，觀眾人數腰斬。知情人士感嘆：「看不到觀眾實在令人沮喪。」

川普任命的管理階層人士已承諾協助NSO尋找替代場地，包括可容納更多觀眾、比鄰白宮的「革命女兒會憲法廳」(DAR Constitution Hall)。

